Voor het eerst sinds het album 'The Division Album' in 1994 (en de sequel 'The Endless River' in 2014) brengt de Britse megaband Pink Floyd vrijdag een volledig nieuwe single en video uit, zo heeft loudersound.com donderdag gemeld. De inkomsten gaan naar de humanitaire hulpverlening voor de Oekraïners.

Het eerste nieuwe materiaal heet 'Hey Hey Rise Up' en is op 30 maart opgenomen. De bandleden zijn gitarist/zanger David Gilmour, drummer Nick Mason als enig overgebleven lid van de originele bezetting, bassist Guy Pratt en toetsenist Nitin Sawhney.

De song bevat zang van Andriy Khlivnjoek van de Oekraïense pop- en rocjgroep Boombox, getrokken uit een clip die deze laatste op Instagram heeft gepost en waarin hij in een lege Sofiyskaya Square in Kiev een protestlied uit de Eerste Wereldoorlog vertolkt, 'The Red Viburnum In The Meadow'. Het liedje is ondertussen wereldwijd gebruikt om te protesteren tegen de invasie in Oekraïne. De laatste regel hieruit, 'Hey Hey Rise up and rejoice' vormde de inspiratie voor de titel van de single.

Gilmour heeft een Oekraïense schoondochter en kleinkinderen. 'Net als zovele anderen hebben wij de woede en frustratie gevoeld omtrent deze verachtelijke daad een onafhankelijk, vreedzaam democratisch land te zijn binnnengevallen en zijn volk te zijn vermoord door één van de supermachten', zo citeert loudersound.com de Britse muzikant.

Het eerste nieuwe materiaal heet 'Hey Hey Rise Up' en is op 30 maart opgenomen. De bandleden zijn gitarist/zanger David Gilmour, drummer Nick Mason als enig overgebleven lid van de originele bezetting, bassist Guy Pratt en toetsenist Nitin Sawhney. De song bevat zang van Andriy Khlivnjoek van de Oekraïense pop- en rocjgroep Boombox, getrokken uit een clip die deze laatste op Instagram heeft gepost en waarin hij in een lege Sofiyskaya Square in Kiev een protestlied uit de Eerste Wereldoorlog vertolkt, 'The Red Viburnum In The Meadow'. Het liedje is ondertussen wereldwijd gebruikt om te protesteren tegen de invasie in Oekraïne. De laatste regel hieruit, 'Hey Hey Rise up and rejoice' vormde de inspiratie voor de titel van de single. Gilmour heeft een Oekraïense schoondochter en kleinkinderen. 'Net als zovele anderen hebben wij de woede en frustratie gevoeld omtrent deze verachtelijke daad een onafhankelijk, vreedzaam democratisch land te zijn binnnengevallen en zijn volk te zijn vermoord door één van de supermachten', zo citeert loudersound.com de Britse muzikant.