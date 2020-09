Het Londerzeelse elektronicafestival Paradise City organiseert een coronabestendig festival: Paradise Down by the Lake. Onder meer James Holden en Motor City Drum Ensemble tekenen present.

Begin juli organiseerde Paradise City al een alternatief voor hun jaarlijkse zomerfestival. Twee avonden op rij konden telkens 400 bezoekers op vlotten dj-sets en concerten bijwonen aan de oevers van de gracht rond het kasteel van Ribaucourt.

Dat was niet het einde van de festivalzomer van Paradise City. Tussen 10 en 20 september pakt de organisatie uit met Paradise Down by the Lake. Het concept is gelijkaardig: het publiek geniet van concerten in bootjes, zodat social distancing gegarandeerd is. Het kasteel van Ribaucourt wordt ingeruild door dat van Drogenbos, een domein van 25 hectare op een boogscheut van Brussel.

Onder meer James Holden, Motor City Drum Ensemble, Legowelt, Donna Leake, Giegling, Paradise City-veteraan Lola Haro, Walrus en AliA treden op op een eiland in het midden van het meer van het kasteel. Paradise Down by the Lake focust op mysterie, natuur en rust en is zo 'een ontspannende tegenpool van Paradise City', klinkt het. Het zal er dus iets gemoedelijker aan toegaan dan op het moederfestival.

'Het is niet de bedoeling dat de muziek ons tot extase brengt zoals de meeste festivals. Deze keer biedt de muziek ons genezing en introspectie voor deze eigenaardige tijden', legt promotor Gilles De Decker uit. De organisatie belooft een Lynchiaanse mysterieuze sfeer en voorziet picknickmanden voor een gezond avondmaal of lunch.

Maximaal 300 bezoekers per dag kunnen in bootjes van 6 tot 8 personen de concerten bijwonen. Knack Focus mag één van die 40 bootjes weggeven. Waag uw kans hier.

Paradise Down by the Lake Van 10 tot 13 en 17 tot 20 september. Kaartjes worden per bubbel verkocht, voor een boot betaalt u tussen 35.90 en 45.90 euro. Meer info en tickets op de website van het festival.

