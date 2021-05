Tomorrowland kan op een veilige manier verlopen, door de combinatie van een 'green certificate' met sneltests aan de ingang. Dat zegt de organisatie van het dancefestival in een reactie op de uitspraak van premier Alexander De Croo dat het in de tweede helft van de zomer opnieuw mogelijk moet zijn om enkele grotere festivals in ons land te organiseren.

'Wij zijn uiteraard zeer blij en dankbaar om te vernemen dat Tomorrowland mogelijk zou zijn op de nieuwe data eind augustus en begin september. Niet alleen voor ons als organisatie, maar ook voor onze meer dan 1.500 leveranciers die het festival mee maken, want we hebben het allemaal extreem moeilijk', zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

'We staan al maanden in zeer nauw contact met alle betrokken overheden en adviesorganen en de onwaarschijnlijke boost in de vaccinatiecampagne heeft realistisch perspectief mogelijk gemaakt. Laten we eerst de juiste parameters van het Overlegcomité dinsdag afwachten zodat wij daarna met onze stakeholders een correcte invulling kunnen geven van de mogelijkheden.'

Wilmsen benadrukt voorts nog dat, als het festival kan doorgaan, iedereen er voor honderd procent op kan rekenen dat de juiste protocollen tot in het kleinste detail zullen worden toegepast. 'Wij geloven dat met een combinatie van een "green certificate" en sneltesting aan de deur, we van Tomorrowland een heel veilige plek kunnen maken, waar zoveel mensen al heel lang naar uitkijken.' (Belga)

