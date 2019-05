Nick Cave heeft het Europese luik van zijn Conversations-tour afgetrapt in Hamburg. Knack Focus gooide zich mee in het vragenvuur: 'In deze tijden kan iets als Grinderman niet meer, denk ik.

'This process saved me from myself', besluit Nick Cave op het einde van een drie uur durende avond van vragen en antwoorden, sporadisch onderbroken met een ballad aan de piano. 'Het is pijnlijk intiem en jullie vragen dwingen me om na te denken, om mijn gedachten op een consistente manier te formuleren, terwijl dat vroeger veel fragmentarischer gebeurde. De Red Hand Files zijn een belangrijk deel van mijn leven geworden. Ze hebben me absoluut veranderd.'

...