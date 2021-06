Gent Jazz voegt een nieuwe reeks namen aan haar affiche toe. Onder meer TaxiWars, Compro Oro, Lady Linn, Sohnarr en Amerikaanse gitaarlegende Marc Ribot trekken deze zomer naar de Gentse Bijlokesite.

Het programma van Gent Jazz krijgt stilaan vorm. Met TaxiWars, de jazzband van Tom Barman en Robin Verheyen, is het programma van vrijdag 9 juli rond. José James kwam die dag al zijn doorbraakplaat The Dreamer uit 2008 spelen, en Naima Joris brengt er haar succesvolle debuut-ep.

Op slotdag 18 juli krijgt het Armeense Tigran Hamasyan Trio het gezelschap van het Gentse Compro Oro én van Ceramic Dog, de groep van de Amerikaanse gitaarlegende Marc Ribot. Headliner Wim Mertens wordt op zondag 11 juli dan weer vergezeld door de 26-jarige Duitse componist Niklas Paschburg en Sohnarr, het project van de voormalige Balthazar-violiste Patricia Vanneste.

Een eerbetoon aan Miles Davis

Er staan nog meer nieuwe Belgische namen op het programma. Op 13 juli trekt Gentse jazz-zangeres Lady Linn naar het festival, voor de gelegenheid vergezeld door Black Flower-contrabassist Filip Vandebril. Antoine Pierre Urbex Electric en Belgisch-Noorse samenwerking Donder & Apeland spelen op zaterdag 10 juli. Antoine Pierre en co komen er hun album Suspended voorstellen - een eerbetoon aan Miles Davis. Op maandag 12 juli en zaterdag 17 juli staan ten slotte respectievelijk Cinema Paradiso en Dishwasher gepland, de eersten worden geïnspireerd door de muziek van de Amerikaanse jazzdrummer Paul Motion, de laatsten maken naar eigen zeggen 'jazz voor wie niet in jazz gelooft'.

Eerder werd al de komst van onder meer Jef Neve, Stuff, Dijf Sanders, de Cubaanse jazzpianist Gonzalo Rubalcaba en zangeres Aymée Nuviola aangekondigd. (M.M.)

Gent Jazz 8 tot 18 juli, Bijlokesite, Gent. De volledige line-up en tickets vindt u via de website van het festival.

