Elias, het kersverse soloproject van drummer Elias Devoldere, speelt op 1 september op Focus Music Box.

Nog tot half september kunt u aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene terecht voor een gratis aperoconcert van een Belgische artiest, afwisselend geprogrammeerd door Knack Focus en Focus Vif. Vanavond halen onze Franstalige collega's Tessa Dixson naar Focus Music Box, volgende week is het de beurt aan Elias.

Elias Devoldere verdient al jaren zijn strepen in de Gentse jazzscene als drummer bij onder meer Nordmann en Hypochristmutreefuzz, maar sinds kort kruipt hij ook zélf achter de microfoon. Onder de noemer Elias werpt hij zich voor het eerst op als zanger en songschrijver.

'Tijdens ons eerste optreden, in juni, had ik door de stress een bibber in de stem, alsof ik opnieuw vooraan in de klas een spreekbeurt moest geven. Het is wennen aan dat nieuwe instrument, mijn stem', tekende Devoldere op in dit blad. Op 27 augustus brengt hij zijn filmische debuut-ep Kaiku uit, op 1 september stelt hij die voor in Elsene. Zo beleeft Devoldere op Focus Music Box ook een beetje een eerste schooldag. Met leerlingen in ligstoelen en een kazerne als klaslokaal.

Focus Music Box Nog tot 15 september elke woensdagavond om 18 uur op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. Dit concert is zittend, en we vragen u de coronamaatregelen te respecteren zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.) RSVP op Facebook voor de shows van Elias en Tessa Dixson.

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U [F]estival u diverse activiteiten aan, van zomerbar tot biomarkt en openluchtcinema. Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

Nog tot half september kunt u aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene terecht voor een gratis aperoconcert van een Belgische artiest, afwisselend geprogrammeerd door Knack Focus en Focus Vif. Vanavond halen onze Franstalige collega's Tessa Dixson naar Focus Music Box, volgende week is het de beurt aan Elias.Elias Devoldere verdient al jaren zijn strepen in de Gentse jazzscene als drummer bij onder meer Nordmann en Hypochristmutreefuzz, maar sinds kort kruipt hij ook zélf achter de microfoon. Onder de noemer Elias werpt hij zich voor het eerst op als zanger en songschrijver. 'Tijdens ons eerste optreden, in juni, had ik door de stress een bibber in de stem, alsof ik opnieuw vooraan in de klas een spreekbeurt moest geven. Het is wennen aan dat nieuwe instrument, mijn stem', tekende Devoldere op in dit blad. Op 27 augustus brengt hij zijn filmische debuut-ep Kaiku uit, op 1 september stelt hij die voor in Elsene. Zo beleeft Devoldere op Focus Music Box ook een beetje een eerste schooldag. Met leerlingen in ligstoelen en een kazerne als klaslokaal.