Weeral nieuws van Nick Cave: de Australische songwriter komt in april 2020 naar België. Dat wordt zijn zevende Belgische passage in dik tweeënhalf jaar tijd.

Op donderdag 30 april 2020 staat Nick Cave in het Sportpaleis met zijn begeleidingsband The Bad Seeds. Het gezelschap komt er hun nieuwe album Ghosteen voorstellen. Dat kwam twee weken geleden uit en werd bijna overal uitstekend onthaald.

Het is de eerste keer sinds 2017 dat Cave samen met zijn begeleidingsband een groot zaalconcert speelt. In de tussentijd was de Australiër wel alomtegenwoordig: hij speelde in 2018 op Rock Werchter en kwam dit jaar nog twee keer naar De Roma met zijn Conversations-concept, een intiem soloconcert annex vragenuurtje. Aan die twee avonden, alletwee razendsnel uitverkocht, breit hij volgend jaar een verlengstuk in de Bozar op 30 en 31 januari. Ook voor die twee optredens zijn alle plekjes allang weg. Alles samen zal Cave tussen oktober 2017 en april 2020 dus zeven keer in ons land hebben gespeeld.

De ticketverkoop voor het Sportpaleisconcert start op 25 oktober om 10 uur.