4 star star star star star

Werpt Nick Cave op zijn zeventiende album met The Bad Seeds de vleermuismantel definitief van zich af? Op het meditatieve, sacrale Ghosteen verlegt hij het kruis andermaal van schouder.

Decennialang heeft Nick Cave rond het idee van God gecirkeld. Woorden van de man zelf, op zijn blog The Red Hand Files, toen hij in december vorig jaar vragen van fans over geloof beantwoordde. 'Right now, God is a work in progress', vatte hij zijn toelichting samen. Het -omgekeerde is dus ook waar: decennialang heeft God rond Nick Cave gecirkeld. Met de dubbelaar Ghosteen zijn ze bij een nieuw snijpunt aanbeland.

...