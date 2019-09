De zeventiende langspeler van Nick Cave and the Bad Seeds zal Ghosteen heten.

Nick Cave heeft via The Red Hand Files, een interactieve blog waarop hij rechtstreeks met zijn fans correspondeert, bekendgemaakt dat we volgende week een nieuwe plaat van hem mogen verwachten. Het wordt een dubbelaar die de titel Ghosteen meekreeg. De plaat zal op donderdag 3 oktober om elf uur 's avonds Belgische tijd al een eerste keer integraal te beluisteren zijn via YouTube. Een dag later is ze beschikbaar op alle digitale platformen. De fysieke release - op vinyl en cd - volgt een maand later, op vrijdag 8 november.

'Deel één bestaat uit acht nummers, deel twee uit twee lange nummers die aan elkaar gelinkt worden met een spoken-wordpassage', dixit Cave, die eraan toevoegde dat 'de songs op het eerste album 'de kinderen' zijn, en die op het tweede album 'hun ouders'. 'Ghosteen is a migrating spirit', besloot de singer-songwriter. Wat hij daar precies mee bedoelt, zal volgende week moeten blijken.

Dat de opvolger van Skeleton Tree - de succesplaat waarop Nick Cave in 2016 de dood van zijn zoon Arthur verwerkte - in de steigers stond was vorig najaar al duidelijk. Toen meldde Caves vrouw Susie Bick dat de zanger in LA aan nieuw materiaal aan het werken was met zijn groep The Bad Seeds. Eerder dit jaar bevestigde Cave dat nieuws tijdens een evenement in Melbourne. 'Het album wordt binnenkort afgewerkt en ik ben er heel, heel opgetogen over', klonk het daar.

Na de Skeleton Tree-tour, waarmee hij onder meer naar het Sportpaleis en Rock Werchter afzakte, trok Cave nog de baan op met Conversations with Nick Cave, een soort liveverlengstuk van The Red Hand Files waarbij de Australische rockgod vragen van het publiek beantwoordt en enkele nummers speelt van achter de piano. Die tournee hield al halt in De Roma in Borgerhout en komt op 30 en 31 januari ook nog naar Bozar in Brussel. Beide voorstellingen zijn uitverkocht.