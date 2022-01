De Canadese rockster Neil Young dreigt streamingplatform Spotify te boycotten, omdat het platform valse informatie over coronavaccins zou hebben verspreid. Dat meldt Variety.

De 76-jarige had maandagavond een openbare brief gepubliceerd, die later weer offline werd gehaald. Onder meer het muziekmagazine Rolling Stone, platform Pitchfork en zender USA Today berichten erover.

Young schreef dat hij zijn muziek niet langer op Spotify wil en maande zijn management en platenfirma aan om de Zweedse streamingdienst daarover te informeren. "Ik doe dit omdat Spotify valse informatie over vaccins verspreidt en daarmee mogelijks de dood veroorzaakt van zij die de door hen verspreidde desinformatie geloven", wordt Neil Young geciteerd.

De ergernis van Young is volgens mediaberichten gericht op de podcast van de Amerikaan Joe Rogan, die kritiek krijgt omdat hij de schadelijkheid van het coronavirus minimaliseert en samenzweringstheorieën verspreidt.

Volgens een bericht op zijn website uit maart 2021 is Neil Young tegen het coronavirus gevaccineerd en roept hij zijn fans op hetzelfde te doen.

