Joe Rogan, een van de grootste podcastmakers ter wereld, verhuist zijn podcast The Joe Rogan Experience van YouTube naar Spotify.

Spotify krijgt de exclusieve rechten op het uitzenden van volledige afleveringen van The Joe Rogan Experience, een van de populairste podcasts ter wereld. Volgens The Wall Street Journal is de deal goed voor meer dan 100 miljoen dollar.

The Joe Rogan Experience heeft meer dan 8 miljoen abonnees op YouTube en wordt bijna 200 miljoen keer per maand gedownload. Vanaf september is de reeks beschikbaar op Spotify, vanaf 2021 is dat ook exclusief. Ook de videoversie van de podcast is dan niet langer via YouTube te bekijken.

Met The Joe Rogan Experience breidt Spotify zijn podcastaanbod verder uit. Nog maar vorig jaar nam de streamingdienst Gimlet Media over, een populaire podcaststudio uit New York. Zo concurreert Spotify met Apple en Google, die ook fors inzetten op podcasts. (Forbes, Business Insider)

