De Nationale Veiligheidsraad besloot woensdag dat er geen massa-evenementen mogen worden georganiseerd tot en met 31 augustus. Maar die maatregel geldt enkel voor grote festivals, liet Vlaams minister-president Jan Jambon donderdag weten in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

Premier Sophie Wilmès kondigde woensdag aan dat er deze zomer geen grote evenementen kunnen plaatsvinden. Verschillende festivals, zoals Rock Werchter en de Gentse Feesten, maar ook kleinere zoals Rock Herk, lieten daarop onmiddellijk weten dat ze naar een datum in 2021 uitwijken. Lees hier meer over de maatregelen van de festivals.

'Maar de beslissing gaat in eerste instantie alleen over de zeer grote massafestivals - Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop en dergelijke - en dat was op uitdrukkelijke vraag van die organisatoren zelf, omdat die zeer verregaande engagementen moeten nemen', zei Jambon donderdag. 'Voor de categorie daaronder, waar Vlaanderen toch ook zeer rijk aan is, zal de Veiligheidsraad nog een positie innemen. Ik wil zeker niet op de feiten vooruitlopen, maar ik denk dat dat een genuanceerder oordeel zal zijn.'

