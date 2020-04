Woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat massa-evenementen zoals festivals tot 31 augustus niet mogen plaatsvinden. Heel wat festivals worden verplaatst naar 2021, enkele naar het najaar. De laatste updates vindt u hier.

Tot het einde van de zomervakantie kunnen er geen massa-evenementen plaatsvinden. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag. Volgens minister De Crem werd die beslissing genomen in samenspraak met festivals over het hele land zoals Rock Werchter en Dour om duidelijkheid te verschaffen.

Massa-evenementen zijn 'evenementen waar naast landgenoten ook veel mensen uit het buitenland aanwezig zijn, die komen vaak uit landen waar het virus ook de ronde doet', verduidelijkt de minister. Op massa-evenementen zou de interactie aldus te groot zijn, wat aanleiding zou kunnen geven tot een verdere verspreiding van het virus.

Volgende week doet de veiligheidsraad een voorstel voor het verdere verloop van kleinere evenementen zoals kermissen en pretparken, die niet onder de noemer van massa-evenementen vallen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) woensdag gezegd aan VTM Nieuws.

De meeste grote festivals schuiven op naar 2021. Enkele kleinere spelers hopen hun festival in het najaar te kunnen organiseren. De festivalorganisatoren werken de komende dagen volop aan een regeling om de tickets terug te betalen, al dan niet in vorm van een voucher voor een latere editie. Hieronder een overzicht.

Grote festivals

De festivalorganisatie van het populaire dancefestival Tomorrowland liet woensdagavond weten dat de 400.000 verkochte tickets zullen worden overgeheveld naar de editie van 2021. Wie een ticket had voor een van de twee Tomorrowlandweekends van dit jaar, zal dat in 2021 kunnen gebruiken op dezelfde dag of in hetzelfde weekend als waarvoor het ticket nu geldig was. Wie dan niet kan gaan, kan terecht bij de exchange desk van het festival.

Het doek valt ook voor Rock Werchter, dat van 2 tot 5 juli gepland was, Werchter Boutique, gepland op zaterdag 20 juni met Taylor Swift als headliner, en TW Classic een dag later met headliner Paul McCartney. Er wordt gewerkt aan een regeling voor wie al een ticket kocht. 'Onze ticketpartner Ticketmaster contacteert je van zodra deze volledig is uitgewerkt, naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele dagen,' klinkt het bij organisator Live Nation.

Ook de organisatoren van Pukkelpop werken aan een regeling voor de early bird-ticketkopers. Zodra die op punt staat, zal daarover gecommuniceerd worden. Het festival verplaatst net zoals Dour naar een nog te bepalen datum in 2021. Op 4 mei communiceert de organisatie van Dour wat er met de aangekochte tickets gebeurt.

Het Brusselse wereldfestival Couleur Café, een van de eerste grote festivals op de kalender, verhuist naar vrijdag 25 tot zondag 27 juni 2021. Begin mei wordt duidelijk welke maatregelen er genomen worden voor wie al een ticket heeft aangekocht. Les Nuits Botanique werden al eerder uitgesteld naar 1 tot 11 oktober. Aangekochte tickets blijven geldig, maar kunnen ook worden terugbetaald. Over Brussels Summer Festival is nog geen nieuws bekend.

De 25ste editie van Graspop Metal Meeting wordt uitgesteld naar 17 tot en met 20 juni 2021. De festivalorganisatie hoopt zoveel mogelijk bands van de line-up van dit jaar over te hevelen naar 2021. Graspop Metal Meeting werkt nauw samen met de ticketpartner om een passende oplossing te vinden voor alle festivalgangers.

Ook de organisatoren van Gent Jazz zullen binnen enkele dagen beslissen wat er moet gebeuren voor wie al tickets kocht. Hetzelfde geldt voor Jazz Middelheim, de organisatie zal waarschijnlijk werken met een vouchersysteem voor een volgende editie. Het festival, voorzien van 13 tot 16 augustus in Antwerpen, stelt dat de eerste contacten al zijn gelegd om zoveel mogelijk van de al bevestigde headliners in 2021 alsnog op het podium in Park Den Brandt te krijgen. Voor de editie van 2020 waren Iggy Pop en Bill Laswell al bekendgemaakt.

De 46e editie van de Lokerse Feesten zal niet in 2020, maar in 2012 plaatsvinden, van 30 juli tot 8 augustus. 'Ondanks de weinig gunstige voorspellingen, bleven we als organisator de laatste weken gedreven verder werken met hoop als drijfveer', klinkt het bij de organisatie. Onder meer Lionel Richie, Clouseau, Black Eyed Peas en Snow Patrol stonden op de affiche. Ook het gratis luik, de Fonnefeesten, kan niet doorgaan. Eigenaars van een ticket worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over de verdere afhandeling.

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen werken Cactusfestival in Brugge en Dranouter nog enkele dagen aan een regeling rond de terugbetaling van festivaltickets. Ticketkopers zullen op de hoogte gebracht worden. Ook het metalfestival Alcatraz is in overleg met de ticketprovider. Het ziet ernaar uit dat tickets voor de meeste festivals in West-Vlaanderen geldig blijven voor de edities van 2021. Leffingeleuren, dat doorgaat vanaf 15 september, blijft voorlopig optimistisch. 'Wij werken voorzichtig door maar het is heel dubbel. We hopen dat ons festival kan doorgaan maar alles staat onder voorbehoud', vertelt organisator Lode Pauwels.

Oost-Vlaanderen

De Gentse Feesten, die zouden plaatsvinden van 17 tot 26 juli, gaan voor het eerst in 101 jaar niet door. Stad Gent belooft steun aan de organisatoren. 'Het leeuwendeel van de subsidies aan organisatoren wordt geheroriënteerd om ze in staat te stellen om de editie van 2020 te overbruggen', zegt het Gentse stadsbestuur.

De Stad Gent voorzag voor de organisatie van de Gentse Feesten ruim 900.000 euro om de pleinorganisatoren, Miramiro, Circusplaneet en Puppetbuskers te ondersteunen. Nu de Gentse Feesten worden afgelast, zal de Stad Gent die organisatoren tot 80 procent van de voorziene subsidie uitbetalen. Er komt geen light-versie van de Gentse Feesten en ook voor de kleinschaligere Patersholfeesten kan onvoldoende social distancing geregeld worden.

Vlaams-Brabant

Het Tiense stadsfestival Suikerrock, dat normaal zou plaatsvinden van 30 juli tot en met 2 augustus, wordt een jaar uitgesteld en zal qua programma wellicht een kopie worden van het festival dat deze zomer gepland was. De tickets van 2020 blijven geldig voor de editie van 2021. Alle ticketkopers worden in de loop van volgende week persoonlijk gecontacteerd.

Met als headliners Tom Jones, Sisters of Mercy en Peter Koelewijn zou de 34ste editie van Suikerrock dit jaar normaal de laatste geweest zijn. Het kreeg dan ook de naam 'Farewell Edition'. Volgens de organisatie werden tot dusver enkel afspraken gemaakt over de editie van volgend jaar. Suikerrock sluit gezien de constructieve sfeer op dit ogenblik nieuwe edities echter niet uit en zal de term 'Farewell Edition' in 2021 niet meer gebruiken.

Het festival voor elektronische muziek Paradise City, dat van 26 tot en met 28 juni zou plaatsvinden in Steenokkerzeel, wordt een jaar uitgesteld. Aangekochte tickets blijven geldig in 2021. Wie op een andere festivaldag wil komen dan men dit jaar van plan was, dient via het ticketbureau Paylogic een voucher aan te vragen waarmee men van festivaldag kan veranderen. Wie het geld van het aangekochte ticket echt nodig heeft, kan een terugbetaling vragen.

Wie daarentegen het festival financieel wil steunen, kan dit doen door het bedrag van het aangekochte ticket geheel of gedeeltelijk te doneren. Deze bedragen zullen in 2021 exclusief gebruikt worden voor nieuwe duurzame initiatieven. Paradise City viel omwille van zijn ecologische aanpak al enkele keren in de prijzen. Voor de komende zesde editie was onder meer Charlotte Adigéry aangekondigd.

Antwerpen

De festivalorganisatie van Reggae Geel heeft beslist de editie van 2020 volledig te schrappen. Tickethouders krijgen allicht een voucher die ze kunnen gebruiken voor de editie van 2021.

Het stadsfestival Zomer Van Antwerpen zegt de mogelijkheid van een aangepast programma nog niet overboord te gooien en ook over de Sinksenfoor bestaat volgens de stad nog geen duidelijkheid. 'We wachten af en blijven in gesprek met onze vele partners uit de culturele sector om te bekijken wat er nog wel mogelijk is', zegt Patrick De Groote, artistiek directeur van Zomer Van Antwerpen. Het Antwerpse muziekfestival Linkerwoofer wordt verplaatst naar 30 en 31 juli volgend jaar.

De stad Mechelen schrapt dit jaar noodgedwongen het muziekfestival Maanrock, dat was voorzien van 28 tot 30 augustus. Ook andere muziekfestivals in Mechelen zoals Ottertrotter en Parkpop vallen volgens het stadsbestuur onder de bepalingen van het verbod en worden geannuleerd. Kristof Calvo (Groen), voorzitter van Mechelen Feest, zegt de situatie op de voet te volgen en aan scenario's te werken om de organisatie van evenementen te hervatten zodra dat kan.

Limburg

In Limburg verhuist het Afro-Latino-festival in Bree naar 9, 10 en 11 juli 2021. De al gekochte tickets blijven geldig voor volgend jaar. 'Afro-Latino komt fris, krachtig en vernieuwend terug', aldus het team van Afro-Latino. De stad Genk annuleert het driedaagse gratis openluchtfestival Genk On Stage.

De 38ste editie van Rock Herk is naar vrijdag 16 en zaterdag 17 juli 2021 verplaatst. De organisatie probeert een groot deel van de line-up te behouden. Elke tickethouder krijgt de waarde van de verschillende tickets die aangekocht werden in een tegoedbon aangeboden. Deze tegoedbon kan gedurende twee jaar gespendeerd worden aan festivaltickets, drank en voedingsbonnen en campingtickets. Maar wie wil, kan de aangekochte tickets volledig terugbetaald krijgen, met uitzondering van de boekings- en servicekosten.

Het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren bevestigde donderdag officieel dat de jubileumeditie van 2020 naar 2021 verplaatst wordt. Het festival zal zijn tiende verjaardag vieren op 21, 22 en 23 mei 2021. De al gekochte tickets blijven geldig tot volgend jaar.

Wallonië

Ook tal van organisatoren van grote zomer- en muziekfestivals in Wallonië hebben woensdagavond aangekondigd dat ze zich voortaan focussen op de editie van 2021. Francofolies, dat van 17 tot 20 juli zou doorgaan in Spa, verhuist naar volgend jaar.

Het alternatieve festival Esperanzah!, dat zou plaatsvinden van 31 juli tot 2 augustus aan de abdij van Floreffe, verplaatst naar 2021. Aangezien de abdij functioneert als school, kan het festival niet na de zomervakantie plaatsvinden.

De organisatie van Les Ardentes daarentegen proberen het Luikse festival van begin juli naar begin september te verplaatsen. Tegen half mei wordt er een beslissing gemaakt. Als dat omwille van gezondheidsreden niet lukt, wil de organisatie dezelfde line-up in 2021voorleggen. Onder meer Migos en PNL stonden op het programma. (Belga)

Tot het einde van de zomervakantie kunnen er geen massa-evenementen plaatsvinden. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag. Volgens minister De Crem werd die beslissing genomen in samenspraak met festivals over het hele land zoals Rock Werchter en Dour om duidelijkheid te verschaffen.Massa-evenementen zijn 'evenementen waar naast landgenoten ook veel mensen uit het buitenland aanwezig zijn, die komen vaak uit landen waar het virus ook de ronde doet', verduidelijkt de minister. Op massa-evenementen zou de interactie aldus te groot zijn, wat aanleiding zou kunnen geven tot een verdere verspreiding van het virus.Volgende week doet de veiligheidsraad een voorstel voor het verdere verloop van kleinere evenementen zoals kermissen en pretparken, die niet onder de noemer van massa-evenementen vallen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) woensdag gezegd aan VTM Nieuws.De meeste grote festivals schuiven op naar 2021. Enkele kleinere spelers hopen hun festival in het najaar te kunnen organiseren. De festivalorganisatoren werken de komende dagen volop aan een regeling om de tickets terug te betalen, al dan niet in vorm van een voucher voor een latere editie. Hieronder een overzicht. Grote festivalsDe festivalorganisatie van het populaire dancefestival Tomorrowland liet woensdagavond weten dat de 400.000 verkochte tickets zullen worden overgeheveld naar de editie van 2021. Wie een ticket had voor een van de twee Tomorrowlandweekends van dit jaar, zal dat in 2021 kunnen gebruiken op dezelfde dag of in hetzelfde weekend als waarvoor het ticket nu geldig was. Wie dan niet kan gaan, kan terecht bij de exchange desk van het festival.Het doek valt ook voor Rock Werchter, dat van 2 tot 5 juli gepland was, Werchter Boutique, gepland op zaterdag 20 juni met Taylor Swift als headliner, en TW Classic een dag later met headliner Paul McCartney. Er wordt gewerkt aan een regeling voor wie al een ticket kocht. 'Onze ticketpartner Ticketmaster contacteert je van zodra deze volledig is uitgewerkt, naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele dagen,' klinkt het bij organisator Live Nation. Ook de organisatoren van Pukkelpop werken aan een regeling voor de early bird-ticketkopers. Zodra die op punt staat, zal daarover gecommuniceerd worden. Het festival verplaatst net zoals Dour naar een nog te bepalen datum in 2021. Op 4 mei communiceert de organisatie van Dour wat er met de aangekochte tickets gebeurt.Het Brusselse wereldfestival Couleur Café, een van de eerste grote festivals op de kalender, verhuist naar vrijdag 25 tot zondag 27 juni 2021. Begin mei wordt duidelijk welke maatregelen er genomen worden voor wie al een ticket heeft aangekocht. Les Nuits Botanique werden al eerder uitgesteld naar 1 tot 11 oktober. Aangekochte tickets blijven geldig, maar kunnen ook worden terugbetaald. Over Brussels Summer Festival is nog geen nieuws bekend.De 25ste editie van Graspop Metal Meeting wordt uitgesteld naar 17 tot en met 20 juni 2021. De festivalorganisatie hoopt zoveel mogelijk bands van de line-up van dit jaar over te hevelen naar 2021. Graspop Metal Meeting werkt nauw samen met de ticketpartner om een passende oplossing te vinden voor alle festivalgangers.Ook de organisatoren van Gent Jazz zullen binnen enkele dagen beslissen wat er moet gebeuren voor wie al tickets kocht. Hetzelfde geldt voor Jazz Middelheim, de organisatie zal waarschijnlijk werken met een vouchersysteem voor een volgende editie. Het festival, voorzien van 13 tot 16 augustus in Antwerpen, stelt dat de eerste contacten al zijn gelegd om zoveel mogelijk van de al bevestigde headliners in 2021 alsnog op het podium in Park Den Brandt te krijgen. Voor de editie van 2020 waren Iggy Pop en Bill Laswell al bekendgemaakt.De 46e editie van de Lokerse Feesten zal niet in 2020, maar in 2012 plaatsvinden, van 30 juli tot 8 augustus. 'Ondanks de weinig gunstige voorspellingen, bleven we als organisator de laatste weken gedreven verder werken met hoop als drijfveer', klinkt het bij de organisatie. Onder meer Lionel Richie, Clouseau, Black Eyed Peas en Snow Patrol stonden op de affiche. Ook het gratis luik, de Fonnefeesten, kan niet doorgaan. Eigenaars van een ticket worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over de verdere afhandeling.West-VlaanderenIn West-Vlaanderen werken Cactusfestival in Brugge en Dranouter nog enkele dagen aan een regeling rond de terugbetaling van festivaltickets. Ticketkopers zullen op de hoogte gebracht worden. Ook het metalfestival Alcatraz is in overleg met de ticketprovider. Het ziet ernaar uit dat tickets voor de meeste festivals in West-Vlaanderen geldig blijven voor de edities van 2021. Leffingeleuren, dat doorgaat vanaf 15 september, blijft voorlopig optimistisch. 'Wij werken voorzichtig door maar het is heel dubbel. We hopen dat ons festival kan doorgaan maar alles staat onder voorbehoud', vertelt organisator Lode Pauwels.Oost-VlaanderenDe Gentse Feesten, die zouden plaatsvinden van 17 tot 26 juli, gaan voor het eerst in 101 jaar niet door. Stad Gent belooft steun aan de organisatoren. 'Het leeuwendeel van de subsidies aan organisatoren wordt geheroriënteerd om ze in staat te stellen om de editie van 2020 te overbruggen', zegt het Gentse stadsbestuur.De Stad Gent voorzag voor de organisatie van de Gentse Feesten ruim 900.000 euro om de pleinorganisatoren, Miramiro, Circusplaneet en Puppetbuskers te ondersteunen. Nu de Gentse Feesten worden afgelast, zal de Stad Gent die organisatoren tot 80 procent van de voorziene subsidie uitbetalen. Er komt geen light-versie van de Gentse Feesten en ook voor de kleinschaligere Patersholfeesten kan onvoldoende social distancing geregeld worden. Vlaams-BrabantHet Tiense stadsfestival Suikerrock, dat normaal zou plaatsvinden van 30 juli tot en met 2 augustus, wordt een jaar uitgesteld en zal qua programma wellicht een kopie worden van het festival dat deze zomer gepland was. De tickets van 2020 blijven geldig voor de editie van 2021. Alle ticketkopers worden in de loop van volgende week persoonlijk gecontacteerd.Met als headliners Tom Jones, Sisters of Mercy en Peter Koelewijn zou de 34ste editie van Suikerrock dit jaar normaal de laatste geweest zijn. Het kreeg dan ook de naam 'Farewell Edition'. Volgens de organisatie werden tot dusver enkel afspraken gemaakt over de editie van volgend jaar. Suikerrock sluit gezien de constructieve sfeer op dit ogenblik nieuwe edities echter niet uit en zal de term 'Farewell Edition' in 2021 niet meer gebruiken.Het festival voor elektronische muziek Paradise City, dat van 26 tot en met 28 juni zou plaatsvinden in Steenokkerzeel, wordt een jaar uitgesteld. Aangekochte tickets blijven geldig in 2021. Wie op een andere festivaldag wil komen dan men dit jaar van plan was, dient via het ticketbureau Paylogic een voucher aan te vragen waarmee men van festivaldag kan veranderen. Wie het geld van het aangekochte ticket echt nodig heeft, kan een terugbetaling vragen. Wie daarentegen het festival financieel wil steunen, kan dit doen door het bedrag van het aangekochte ticket geheel of gedeeltelijk te doneren. Deze bedragen zullen in 2021 exclusief gebruikt worden voor nieuwe duurzame initiatieven. Paradise City viel omwille van zijn ecologische aanpak al enkele keren in de prijzen. Voor de komende zesde editie was onder meer Charlotte Adigéry aangekondigd.AntwerpenDe festivalorganisatie van Reggae Geel heeft beslist de editie van 2020 volledig te schrappen. Tickethouders krijgen allicht een voucher die ze kunnen gebruiken voor de editie van 2021.Het stadsfestival Zomer Van Antwerpen zegt de mogelijkheid van een aangepast programma nog niet overboord te gooien en ook over de Sinksenfoor bestaat volgens de stad nog geen duidelijkheid. 'We wachten af en blijven in gesprek met onze vele partners uit de culturele sector om te bekijken wat er nog wel mogelijk is', zegt Patrick De Groote, artistiek directeur van Zomer Van Antwerpen. Het Antwerpse muziekfestival Linkerwoofer wordt verplaatst naar 30 en 31 juli volgend jaar.De stad Mechelen schrapt dit jaar noodgedwongen het muziekfestival Maanrock, dat was voorzien van 28 tot 30 augustus. Ook andere muziekfestivals in Mechelen zoals Ottertrotter en Parkpop vallen volgens het stadsbestuur onder de bepalingen van het verbod en worden geannuleerd. Kristof Calvo (Groen), voorzitter van Mechelen Feest, zegt de situatie op de voet te volgen en aan scenario's te werken om de organisatie van evenementen te hervatten zodra dat kan. LimburgIn Limburg verhuist het Afro-Latino-festival in Bree naar 9, 10 en 11 juli 2021. De al gekochte tickets blijven geldig voor volgend jaar. 'Afro-Latino komt fris, krachtig en vernieuwend terug', aldus het team van Afro-Latino. De stad Genk annuleert het driedaagse gratis openluchtfestival Genk On Stage. De 38ste editie van Rock Herk is naar vrijdag 16 en zaterdag 17 juli 2021 verplaatst. De organisatie probeert een groot deel van de line-up te behouden. Elke tickethouder krijgt de waarde van de verschillende tickets die aangekocht werden in een tegoedbon aangeboden. Deze tegoedbon kan gedurende twee jaar gespendeerd worden aan festivaltickets, drank en voedingsbonnen en campingtickets. Maar wie wil, kan de aangekochte tickets volledig terugbetaald krijgen, met uitzondering van de boekings- en servicekosten.Het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren bevestigde donderdag officieel dat de jubileumeditie van 2020 naar 2021 verplaatst wordt. Het festival zal zijn tiende verjaardag vieren op 21, 22 en 23 mei 2021. De al gekochte tickets blijven geldig tot volgend jaar. WalloniëOok tal van organisatoren van grote zomer- en muziekfestivals in Wallonië hebben woensdagavond aangekondigd dat ze zich voortaan focussen op de editie van 2021. Francofolies, dat van 17 tot 20 juli zou doorgaan in Spa, verhuist naar volgend jaar.Het alternatieve festival Esperanzah!, dat zou plaatsvinden van 31 juli tot 2 augustus aan de abdij van Floreffe, verplaatst naar 2021. Aangezien de abdij functioneert als school, kan het festival niet na de zomervakantie plaatsvinden.De organisatie van Les Ardentes daarentegen proberen het Luikse festival van begin juli naar begin september te verplaatsen. Tegen half mei wordt er een beslissing gemaakt. Als dat omwille van gezondheidsreden niet lukt, wil de organisatie dezelfde line-up in 2021voorleggen. Onder meer Migos en PNL stonden op het programma. (Belga)