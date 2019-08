Meer dan Billie alleen: ook deze popqueens kleurden de slotdag van Pukkelpop

Michael Ilegems Muziekcoördinator Knack Focus & Coördinator KnackFocus.be

Als het om hippe popnimfen gaat, was de slotdag van Pukkelpop méér dan alleen Billie Eilish. Van Poppy over Tommy tot Charli: ook deze jonge queens of pop lieten zich opmerken, in goeie en in minder goeie zin.

Charli XCX op Pukkelpop 2019 © Wouter Van Vaerenbergh

Beginnen deden we bij Poppy (**), een raadselachtig fenomeen dat zich androïde laat noemen en van wie we slechts dénken dat ze Moriah Rose Pereira heet, 24 jaar is en uit LA komt. Van oorsprong is haar werkterrein YouTube, waar ze furore maakte met onder meer en filmpje waarin ze tien minuten lang niets meer dan de woorden 'I'm Poppy' herhaalde en een ander waarin ze tegen basilicum praatte. Tegenwoordig stort het internetfenomeen zich op haar popcarrière, with a little help from Major Lazer-bezieler Diplo, bij wiens Mad Decent-label ze haar albums Poppy.Computer en Am I a Girl? uitgaf, en collega-weirdo Grimes, die ze vorig jaar uitnodigde voor een duet.

...

