The National komt het tienjarig bestaan van High Violet vieren, Massive Attack zal het Nederlandse festival afsluiten.

'Het moet geleden zijn van die keer dat wij Sugar Jackson per abuis Wussy Jackson hadden genoemd, dat wij nog zo geráákt werden', schreef onze man medio 2010 over High Violet, de vijfde, uit hits als Bloodbuzz Ohio en Terrible Love opgetrokken plaat van The National. Die is volgend jaar precies tien jaar oud en dat moet gevierd worden, dachten Matt Berninger en co. En dus zakken ze volgende zomer naar Best Kept Secret af met een set die in het teken van één decennium High Violet zal staan.

Komen medio juni eveneens naar de Beekse Bergen: Robert '3D' Del Naja en Grant 'Daddy G' Marshall, alias Massive Attack. Bristol's finest, bekend van triphopklassiekers als Unfinished Sympathy, Safe from harm en Teardrop en dezer dagen vooral in het nieuws vanwege zijn inspanningen voor het klimaat, zal het festival op zondag 14 juni afsluiten.

De voorverkoop voor Best Kept Secret 2020 gaat op dinsdagavond 10 december om 20 uur van start. Alle info: bestkeptsecret.nl.