Maak kennis met Yona, popster op basis van artificiële intelligentie

Jozefien Wouters Freelancejournaliste

Elektropopzangeres Yona is een van de opvallendste namen die u dit jaar op een festivalaffiche zult tegenkomen. Niet zozeer vanwege haar muziek, vooral omdat ze zich in een essentieel opzicht onderscheidt van haar collega's: ze is geen mens, Yona is een knap staaltje artificiële intelligentie.

'Writer, singer and auxuman' staat er in Yona's biografie. Dat laatste is kort voor 'auxiliary human', een 'hulpmens'.