Ze heeft één single uit, waarvoor ze meteen Rosalía's rechterhand El Guincho kon strikken, die in één moeite ook haar nog te verschijnen debuutalbum in goede banen leidde. De Brusselse Lous heeft eindelijk de wind mee, en dat is een klein mirakel. 'Ik heb mijn hele leven lang moeten horen dat ik een mislukkeling ben.'

Voor Marie-Pierra Kakoma (23) was het kweken van een olifantenvel de enige optie. Geboren in Congo, op haar vijf met haar gezin naar België gevlucht, om nog eens vijf jaar later in Rwanda te belanden. Ze was vijftien toen ze de volgende etappe in haar leven plande: opnieuw naar België verhuizen - deze keer alleen met haar zus, en tot ergernis van haar oudelui - in de hoop hier door te breken als artiest. Als achttienjarige dakloos op de straten van Brussel belanden maakte geen deel uit van haar toekomstplannen. Het is haar wel overkomen.

...