Lokerse Feesten maakt de laatste namen bekend. Ook Tin Fingers, metalproject lalma, De Nieuwe Lichting-winnaar Kids With Buns en Ramkot spelen op het festival.

Twee weken voor de start van de 46ste editie van de Lokerse Feesten, voegt het festival een laatste rist namen aan de affiche toe. Op 31 juli mag lalma, het nieuwe metalproject van Arsenal-frontman John Roan, een avond vol zware gitaren openen. De dag erna wordt Tin Fingers de support act voor Arsenal. Kids With Buns, de band van Marie Van Uytvanck en Amber Piddington, opent op 2 augustus voor Hooverphonic, de Gentenaars van Ramkot mogen ten slotte het publiek op 5 augustus opwarmen voor Eurosongwinnaar Måneskin.

Alle namen op de affiche zijn daarmee gekend. Het festival is nog niet volledig uitverkocht: voor 30 juli (The Haunted Youth, Goose), 31 juli (lalma, Stake, Channel Zero), 1 augustus (Tin Fingers, Arsenal), 3 augustus (De Staat, Black Box Revelation) en 8 augustus (Novastar & Gabriel Rios) zijn nog tickets beschikbaar. (Belga)

Lokerse Feesten 30 juli tot 8 augustus, Lokeren. Info en tickets vindt u op de website van het festival.

