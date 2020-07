Italiaanse media melden maandag dat de Italiaanse muzikant en componist Ennio Morricone gestorven is. Hij werd 91.

De mastermind van heel wat spaghettiwesterns is overleden. De componist brak zijn dijbeen en belandde in het ziekenhuis.

Hij componeerde de muziek voor films zoals A Fistful of Dollars(1964),The Good, the Bad and the Ugly(1966 ),Once Upon a Time in the West(1968), Ripley's Game(2002) enThe Hateful Eight (2015). (Belga)

Morricone werd zes keer genomineerd voor een Oscar en kon het beeldje uiteindelijk mee naar huis nemen voor de muziek van Quentin Tarantino's The Hateful Eight.

