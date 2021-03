De Brusselse dj en rapper willen met Ga eens staan voor de klas Brusselse leerkrachten een duwtje in de rug geven. 'In Brussel leer je als leerkracht evenzeer van je leerlingen als zij van jou.'

Vanaf deze week kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor volgend schooljaar. Kamperen voor de schoolpoorten is al een tijdje niet meer aan de orde. In de wachtrij staan gebeurt tegenwoordig online. Maar ook virtueel kan het drummen worden. Vlaanderen, en Brussel in het bijzonder, kampt al jaren met een tekort aan leerkrachten. Vorig jaar schreven een recordaantal kinderen zich in in een Nederlandstalige basisschool in Brussel: bijna 7.000. De capaciteit wordt steeds verhoogd - vorig jaar kwamen er zo'n 755 plaatsen bij -, toch hinkt het aanbod achterop. Voor meer dan de helft van de leerlingen was er drie maanden na het starten van de inschrijvingen nog geen plaats gevonden.

Daarom lanceert Brussels minister van Onderwijs Sven Gatz een campagne om het lesgeven in de hoofdstad te promoten. Hij wil Brusselse leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in de kijker zetten met een welgemeende dankuwel. Gatz trok daarvoor aan de mouw van dj en radiomaker Lefto en straatrapper Berry, die de campagne ondersteunen met het nummer Ga eens staan voor de klas.

Lefto en Berry groeiden op in Brussel en gingen er ook naar school, Lefto in Jette en Berry in Sint-Pieters-Woluwe. Beiden volgden les in het Nederlandstalig onderwijs, dat erg populair is in Brussel. Ook onder anderstalige ouders. 'Je kunt als ouder gratis een taal meegeven aan je kind, wat deuren opent op de arbeidsmarkt later. Wie in Brussel wil werken en niet tweetalig is, maakt minder kans', zegt Berry, die zelf in een Franstalig gezin opgroeide. 'Er wordt simpelweg ook meer geïnvesteerd in Nederlandstalig onderwijs. De infrastructuren zijn beter. Ook dat maakt het aantrekkelijk', zegt Lefto, die zich deze week voor zijn zoon in de schoolrace stort, op zoek naar een geschikte basisschool. 'Alleen: er zijn te veel jongeren voor te weinig scholen. Daarom is het heel belangrijk om leerkrachten naar hier te lokken en meer scholen te creëren.'

De verklaring voor het tekort is simpel: er studeren niet genoeg leerkrachten af in Brussel. Veel leerkrachten komen van ver, en verlaten het Brusselse onderwijs als ze een vacature dichter bij huis vinden. Daarbij is het 'moeilijker lesgeven in Brussel dan in pakweg het Pajottenland. Ik denk dat veel Brusselse jongeren het thuis moeilijk hebben, en dat merk je op school. Je hebt als leerkracht meer geduld nodig en moet je job met volle overtuiging doen', zegt Lefto. 'Ik ben nooit een goede leerling geweest, maar ik had wel leerkrachten die iets in mij zagen en veel geduld hadden. Dat maakte het verschil. Bovendien leer je als leerkracht in Brussel evenzeer van je leerlingen als zij van jou. De diverse Brusselse klassen kunnen heel verrijkend zijn.' Bekijk de videoclip van Lefto en Berry hieronder. Meer info op https://www.leerkrachtbxl.be/. (M.M.)

