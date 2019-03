Leden van Whispering Sons bundelen de beste Belgische underground op cassette: 'Veel leuker dan een playlist op Spotify'

Wie wil weten wat er broeit in de buik van de Belpop, kan terecht bij de nieuwe mixtape van Sentimental, het label van Fenne Kuppens en Kobe Lijnen. 'We hebben geprobeerd om een identiteit neer te zetten.'

Terwijl de ster van Whispering Sons rijst dat het klettert - deze zomer scheert ze over de weides van onder meer Werchter en Dour - slagen de leden van de postpunkgroep erin om toch minstens één voet tot aan de enkels in de zompige underground te houden. Zo combineren zangeres Fenne Kuppens en gitarist Kobe Lijnen het gulzige tourleven aan de juiste kant van de jaren tachtig met Sentimental. Dat fijne label bood in de twee jaar dat het bestaat al aan best wat goed volk onderdak, zoals de donkere driftkikkers van Fornet en het noise-dadaïstische kwartet El Yunque. 'Aanvankelijk wilden we enkel cassettes releasen, maar dat is een beetje uit de hand gelo...