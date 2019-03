In première: de eerste single van First, nieuwe Belgische elektronica tussen licht en donker

De eerste worp van First wordt u warm aanbevolen door Fenne Kuppens en Kobe Lijnen, respectievelijk zangeres en gitarist van Whispering Sons: 'Fijn toeval én een grote eer.'

Wie onlangs zijn cursus Een groepsnaam verzinnen voor dummies nog eens ter hand nam, weet dat een goede bandnaam boven alles vlot vindbaar moet zijn op Google. King Gizzard and the Lizard Wizard was in dat opzicht een geniale ingeving, The Internet en Pink waren dat wat minder.

Of wat te denken van First, de merknaam waaronder Jasmin Smolders en Pieter Vochten u industriële elektronica met breekbare melodieën probeert te verpatsen? 'Ik wilde een korte naam zonder al te veel betekenis die goed bekte', lacht Smolders.

First was twee jaar geleden haar bachelorproef aan de Limburgse pophogeschool PXL Music. Dat het tot nu wachten was op de eerste release, heeft onder meer te maken met brute pech. 'Inbrekers hebben een paar jaar geleden Pieters wagen leeggeroofd en zo ook de opnames voor First meegenomen. We hebben dus noodgedwongen alles opnieuw moeten opbouwen tot het weer juist aanvoelde.'

Debuutsingle Losing, vergezeld van een minimalistische liveclip, zet de duistere toon voor een band die zich heeft verstopt in een spookhuis op het snijpunt van London Grammar, The xx en Fever Ray. 'In de bassen en drums zijn we vrij donker. Af en toe neigen we naar new wave of zelfs naar techno. In de melodieën proberen we dan weer de lichtheid op te zoeken', zegt Smolders.

De eerste worp van First krijgt meteen een aardig duwtje in de rug van Fenne Kuppens en Kobe Lijnen, respectievelijk zangeres en gitarist van Whispering Sons. Hun label Sentimental brengt volgende maand een mixtape uit waarop Losing prijkt naast andere donkere Belpop van onder meer El Yunque, Rumours en Fornet. 'Mijn vriend werkt voor skrewstudio, dat het artwork van de cassette ontwierp', zegt Smolders. 'Zo kreeg Fenne onze muziek te horen. Fijn toeval én een grote eer dat we met ons allereerste nummer naast een groep als Rumours kunnen staan. Zij hebben met ons gestudeerd op PXL en naar hen kijken we echt op.'