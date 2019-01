Kortrijk krijgt nieuw jazzfestival Jazz Cats, dat meteen eerste namen lanceert

Na tien edities van Parkjazz tussen 1996 en 2016 kiest Kortrijk voor een update van het jazzaanbod. Jazz Cats, een samenwerking tussen Conservatorium Kortrijk, Muziekcentrum Track, muziekcafé Pand.A, ParkJazz en Wilde Westen, mikt op wat The New Wave of (Belgian) Jazz is gaan heten.

Op 30 maart kunt u in Muziekcentrum Track terecht voor jazz en cross-over, in een mix van Belgische en internationale bands. Eén dag lang zetten concertzaal De Kreun, de Concertstudio en muziekcafé Pand.A samen de deuren open.

Headliners? De brass & hiphop van het Hypnotic Brass Ensemble uit Chicago, en de donderende saxofonist Colin Stetson (u kent hem ook van bij Bon Iver en Arcade Fire), die in november nog aantrad op Jazz Brugge.Verder onder meer de Londense sax-meets-spoken word van Alabaster dePlume; de Gentse voodoo van MDCIII; drummeester Teun Verbruggen in kwartet met onder anderen tenorlegende John Ruocco; SCHNTZL-pianist Hendrik Lasure met zijn project Warm Bad; en het Vels Trio uit Brighton, met een mix van jazz, electronica, rock en soul.

Info: www.jazzcats.be