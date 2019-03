'Koop géén tickets': nieuw festival in Bree belooft Chris Brown, maar heeft nog geen terrein

Chris Brown, French Montana en Kodak Black waren de drie eerste grote namen die het nieuwe GOAT Urban Music Festival, dat op 8 en 9 juni zou plaatsvinden in Bree, een week geleden loste. Nu blijkt dat de stad Bree noch de eigenaar van het terrein van iets weten. Dat schrijft Het belang van Limburg woensdag en is door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) bevestigd aan Radio 2 Limburg.

Bij Van der Auwera ging er een alarmbel af toen ze werd gecontacteerd door organisatoren van andere evenementen in ons land, vertelt ze. 'Zij maakten mij erop attent dat de website met namen gelanceerd was', zegt Van der Auwera. 'Zij zeiden: de line-up is vreemd, want wij weten dat die groepen op andere plaatsen geboekt zijn.'

Op dat moment lag er geen aanvraag voor een evenement op het bureau van de burgemeester, en die ligt er volgens Van der Auwera vandaag nog steeds niet.

Van het kastje naar de muur

Toen de ambtenaren van de stad Bree op zoek gingen naar de organisatoren, werd ze van het kastje naar de muur gestuurd. 'De eigenaars van het terrein weten van niets', zegt Van der Auwera. 'Er is contact geweest met de organisatie, een soort loodgieterijbedrijf in Nederland. Zij zeiden: "Wij organiseren inderdaad events, maar voor het management moet u bij een andere partij zijn." Die hebben we eenmalig aan de lijn gekregen. Zij zeiden: "Voor de administratieve afhandeling met het lokale bestuur hebben wij een derde partij. Wij kregen geen naam en zijn dan nog blijven bellen, maar zonder resultaat."'

In afwachting van contact met de organisatoren raadt de burgemeester iedereen af om tickets te kopen voor GOAT. 'Alles wijst erop dat het frauduleus zou zijn. Stel dat de organisator vandaag op de proppen zou komen, dan moet er toch nog heel wat georganiseerd worden. Het event valt in de periode van de eikenprocessierups en het gebied is daar erg gevoelig voor. Dan moeten er nog maatregelen genomen worden. Wij zetten hier een heel groot vraagteken bij.'

Onze redactie probeerde vorige week via e-mail al contact op te nemen met de organisatie van het festival, maar tot nu toe zonder resultaat. Het Facebookevenement de website van GOAT zijn inmiddels onvindbaar.

Niet zoals Vestiville

Het is het tweede grote hiphopfestival dat in korte tijd in Limburg opduikt. Vlak voor de jaarwisseling lanceerde het al even nieuwe Vestiville een affiche vol grote namen, van Cardi B tot Future. Ook rond dat event waren er aanvankelijk geruchten rond organisatorische kopzorgen. Inmiddels zijn die volgens het gemeentebestuur van Lommel allemaal uitgeklaard, verklaarde schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V) eind januari in Het Laatste Nieuws.

Waar GOAT wél wat van weg heeft, is Fyre, het luxueuze festival dat ondernemer Billy MacFarland en rapper Ja Rule wilden organiseren op de Bahama's, maar dat uiteindelijk uitdraaide in een groot fiasco.