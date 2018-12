Khruangbin over rijst, collages en hoe je hun naam nu eigenlijk uitspreekt

Het is niet bepaald de meest voor de hand liggende succesformule: een trio (bas, gitaar, drums) dat een voorliefde voor Aziatische funk, Afghaanse folk, en Spaanstalige muziek deelt, dat instrumentale, psychedelische songs breit waar ook dub en hiphop in doorschemeren. En geen spreekwoordelijke hond die weet hoe je hun naam precies uitspreekt. Khruangbin is overigens Thais voor 'vliegtuig'.

Vreemd genoeg groeide de groep het voorbije jaar uit tot een regelrechte hype, met veel applaus voor hun album Con todo el mundo, en bomvolle zalen. Na de Botanique in oktober is ook de AB, op 25 januari, helemaal uitverkocht. En je spreekt het ongeveer als 'kroengbin' uit - althans, zo zegt de groep het zelf.

Delen Hadden we op voorhand geweten dat de band zou uitgroeien tot iets groots, dan hadden we nooit voor die naam gekozen.

Mark Speer (gitaar): Eerlijk: hadden we op voorhand geweten dat de band zou uitgroeien tot iets groots, dan hadden we nooit voor die naam gekozen. Al was het maar omdat we dan niet aan élke journalist zouden moeten uitleggen hoe je het precies uitspreekt. Te laat. It is what it is.

Wát is het nu eigenlijk, de muziek die jullie maken?

Laura Lee (bas): Het is niet één ding. Je kunt het zien als een collage. We voegen diverse elementen samen en proberen er iets nieuws mee te maken, iets dat je hoofd binnendringt via verschillende aanknopingspunten. Dat gebeurt niet superbewust, hoor. We gaan heus niet aan tafel zitten om een schema uit te tekenen: 'Vandaag gaan we iets opnemen dat 30 procent surf, 30 procent Turkse psychedelica, en 40 procent rootsreggae is.' Het is een soort natuurlijke osmose.

DJ Johnson (drums): De keuze voor instrumentale muziek is ook natuurlijk gegroeid. We hadden geen nood aan woorden, de muziek spreekt al genoeg voor zich. We zijn ooit samen beginnen te spelen in een kerk, waar we eigenlijk de begeleidingsgroep waren van de preacher. En er is aan niemand van ons een gospelzanger verloren gegaan. (lacht)

Speer: Je kunt ons vergelijken met rijst. Rijst is een ingrediënt dat in bijna alle keukens voorkomt, en al lijkt het iets banaals, toch bestaan er verschillende soorten rijst, met veel nuances. Basmatirijst, bruine rijst, gepelde rijst, geparfumeerde rijst... (lacht) Om maar te zeggen: een kom rijst, dat is ons geluid.

Stel dat je toch op een dag een zanger of zangeres erbij mag nemen, wie staat dan bovenaan op jullie verlanglijstje?

Speer: (meteen) Sade! We hebben die vraag nog al gehad, en telkens antwoorden we Sade, in de hoop dat, als we het genoeg herhalen, ze op een dag gewoon zal verschijnen.

Lee: Sade, Sade, Sade! En nu maar hopen dat ze Knack Focus leest.