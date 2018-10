Khruangbin in de Botanique: wuivende palmen in een dorre woestijn

In hoofdzaak instrumentale muziek waar je met de beste wil van de wereld geen oorsprong of tijdperk op kunt plakken: dat is de core business van Khruangbin. Toch liet het eclectische trio uit Houston, Texas in de schijnwerpers van de Botanique af en toe in zijn kaarten kijken.