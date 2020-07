Kanye West is nog dit jaar kandidaat-president, zo meldt de ster zelf op Twitter. De rapper en ondernemer deelde die ambitie al eerder maar niet dat het al om de huidige presidentsverkiezingen zou gaan.

De aankondiging van Kanye West komt dus niet als een complete verrassing. Hij maakte reeds voor het eerst in 2015 zijn ambitie kenbaar om een gooi naar het Witte Huis te doen, al leek hij eerder de verkiezingen van 2024 af te wachten.

Nu, niet toevallig op Independence Day, tweette hij met hashtag #2020VISION. 'We moeten nu de belofte van Amerika waarmaken door God te vertrouwen, onze visie te verenigen en aan onze toekomst te bouwen.'

Steun

Of Wests politieke carrière het succes van zijn muziek en kledinglijn kan evenaren, is maar de vraag. Hoe ernstig zijn kandidatuur genomen moet worden, is evenmin duidelijk. Op Twitter wordt alvast erg lachterig gedaan, maar Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk liet meteen weten 'hem volledig te steunen'. Musk en West ontmoetten elkaar enkele dagen geleden nog. Ook Wests vrouw Kim Kardashian retweette zijn bericht met een Amerikaanse vlag erbij.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Trump-fan

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden al binnen vier maanden plaats, maar volgens persagentschap Reuters is de deadline voor onafhankelijke kandidaten nog niet verstreken in veel staten.

Volgens de Amerikaanse celebritynieuwssite TMZ heeft Kanye West zich nog niet geregistreerd bij de Federal Election Commission (FEC).

Als West het ernstig meent met zijn kandidatuur, dan wordt hij in november een rechtstreekse tegenstander van huidig president Donald Trump. In het verleden toonde West zich nog een uitgesproken fan van Trump.

Op Twitter wordt gespeculeerd dat zijn kandidatuur net bedoeld is om Trump te helpen, door als third party candidate te trachten stemmen van de Afro-Amerikaanse bevolking af te snoepen van de Democratische kandidaat Joe Biden.

Een andere theorie is dat de kandidatuur van Kanye West niet meer is dan een stunt om zijn nieuwe album te promoten.

