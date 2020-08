Het Antwerpse jazzfestival Jazz Middelheim vindt plaats van 18 tot en met 27 september.

'Het had de voorbije weken iets weg van een yo-yo, maar het is dan toch een jaja geworden', meldt de organisatie in een persbericht. 'Van vrijdag 18 tot zondag 27 september kan je in Park Den Brandt genieten van een waslijst Belgische jazztoppers.'

Op de affiche staan onder meer Jef Neve & Teus Nobel, Dez Mona en Philip Catherine. Het openluchtfestival is aangepast aan de corona-omstandigheden. 'Maximum 400 bezoekers per dag, zittend, tickets enkel te reserveren per bubbel, altijd en overal tafelbediening, verplicht gebruik van mondmaskers bij verplaatsing op het terrein', klinkt het.

De organisatie krijgt hiervoor de volmondige steun van de stad Antwerpen. 'Als stad kunnen we mensen in deze tijden alleen maar zoveel mogelijk motiveren om voor goed georganiseerde outdoor events als Jazz Middelheim te kiezen', zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Meer info op www.jazzmiddelheim.be

