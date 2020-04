Gisteren raakte bekend dat grote festivals in België deze zomer niet kunnen doorgaan. Minister-president Jan Jambon reageerde bij Studio Brussel op het nieuws.

Gisterenavond besliste de Veiligheidsraad dat er geen massa-events kunnen doorgaan tot en met 31 augustus. Het gaat om evenementen waar geen anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd. Daaronder vallen dus ook heel wat Belgische festivals zoals Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland. Zowel grote als kleine festivals hopen op enige vorm van compensatie.

Nele Bigaré van Rock Werchter gaf bovendien al eerder aan op Studio Brussel dat niet enkel de organisatoren, maar ook onder meer de toeleveringsbedrijven, freelancers, cateraars, licht- en geluidsmensen geraakt worden. 'De sector bloedt en moet ondersteund worden'. Eerder riep de Belgische livesector in een open brief op tot dialoog.

Minister-president Jan Jambon reageerde bij Studio Brussel op de bezorgdheid van de organisatoren. 'Het was een moeilijke beslissing. We beseffen heel goed wat de gevolgen zijn. Maar zo'n massa-evenementen zijn een broeihaard van het virus en dat willen we absoluut vermijden', aldus Jambon.

Daarnaast gaf hij ook aan dat het niet mogelijk is om elke euro verlies te compenseren, dat is 'onbetaalbaar voor de belastingbetaler'. 'Maar de overheid moet zorgen dat bedrijven de coronacrisis kunnen overbruggen. We zitten allemaal in dezelfde boot', voegde hij er nog aan toe. 'Er is een noodfonds voor de culturele sector, bedoeld voor de gesubsidieerde organisaties en grote bedrijven. Daarnaast zijn er ook premies. We helpen de festivalorganisatoren door deze lastige periode.

Gisterenavond besliste de Veiligheidsraad dat er geen massa-events kunnen doorgaan tot en met 31 augustus. Het gaat om evenementen waar geen anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd. Daaronder vallen dus ook heel wat Belgische festivals zoals Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland. Zowel grote als kleine festivals hopen op enige vorm van compensatie.Nele Bigaré van Rock Werchter gaf bovendien al eerder aan op Studio Brussel dat niet enkel de organisatoren, maar ook onder meer de toeleveringsbedrijven, freelancers, cateraars, licht- en geluidsmensen geraakt worden. 'De sector bloedt en moet ondersteund worden'. Eerder riep de Belgische livesector in een open brief op tot dialoog. Minister-president Jan Jambon reageerde bij Studio Brussel op de bezorgdheid van de organisatoren. 'Het was een moeilijke beslissing. We beseffen heel goed wat de gevolgen zijn. Maar zo'n massa-evenementen zijn een broeihaard van het virus en dat willen we absoluut vermijden', aldus Jambon. Daarnaast gaf hij ook aan dat het niet mogelijk is om elke euro verlies te compenseren, dat is 'onbetaalbaar voor de belastingbetaler'. 'Maar de overheid moet zorgen dat bedrijven de coronacrisis kunnen overbruggen. We zitten allemaal in dezelfde boot', voegde hij er nog aan toe. 'Er is een noodfonds voor de culturele sector, bedoeld voor de gesubsidieerde organisaties en grote bedrijven. Daarnaast zijn er ook premies. We helpen de festivalorganisatoren door deze lastige periode.