De Belgische livesector is bezorgd over de toekomst. 'Nu ook de festivalzomer steeds nadrukkelijker op de helling komt te staan, groeit de vrees voor een enorm economisch en maatschappelijk slagveld', klinkt het in open brief, ondertekend door tal van festivals, organisaties en artiesten.

Dag na dag wordt de impact van de coronacrisis op onze maatschappij groter én duidelijker. Terwijl nog steeds ongeveer 6.000 patiënten in onze ziekenhuizen verzorgd worden, organiseert men de eerste denkoefeningen over een leven na de lockdown. Het circuit van Belgische festivals, muziekclubs en concertzalen lijdt grote verliezen door deze crisis, maar wil constructief en creatief meedenken over de opties eens we de draad van het normale leven terug kunnen oppikken.

Grote impact op live-circuit

De economische impact van de crisis op het Belgische livecircuit is nu al bijzonder groot en mogelijke annulaties binnen de festivalzomer zullen voor de muzieksector desastreuze gevolgen hebben. Alleen al in ticketverkoop loopt de schade in de honderden miljoenen. Artiesten en hun omkadering zien hun inkomsten wegvallen. Tel daar de schade voor de hele complexe ketting van toeleveranciers (podiumbouwers, licht- en geluidsfirma's, backlineverhuur ...), freelancers (geluids- en lichttechnici, stagehands, roadies, tourmanagers ...), horeca etc. in de muzieksector bij en het totaalplaatje stijgt tot boven het miljard. Ook de inkomsten van talloze verenigingen die zich jaarlijks inzetten op de zomerfestivals worden bedreigd.

Overheid neemt maatregelen, maar...

Het livecircuit en bij uitbreiding de hele muzieksector heeft alle begrip voor de noodzakelijke maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Waardering is er ook voor de beleidsmaatregelen die genomen worden, bijvoorbeeld om individuen en ondernemingen te ondersteunen, gaande van compensatiepremies en overbruggingsrecht voor zelfstandigen over tijdelijke werkloosheid voor werknemers tot aangepaste en haalbare kredietmogelijkheden. Van groot belang hierbij is dat de overheid de meest kwetsbare profielen niet uit het oog verliest.

Maar naast deze waardering heerst er binnen het livecircuit ook een steeds grotere bezorgdheid. Nu ook de festivalzomer steeds nadrukkelijker op de helling komt te staan, groeit de vrees voor een enorm economisch en maatschappelijk slagveld. Om deze klap te boven te komen, zullen bestaande maatregelen moeten uitgebreid worden rekening houdend met de eigenheid van de muzieksector op het vlak van tewerkstelling.

Livesector roept op tot dialoog

De livesector ondervond als eerste de impact van de lockdown-maatregelen. Muziekclubs en concertzalen sloten al hun deuren voor de lockdown effectief van start ging. De kans is groot dat onze sector ook de laatste in de rij zal zijn om terug te keren naar business as usual. Bijkomende onzekere factor is ook de vraag wanneer het publiek opnieuw klaar zal zijn om concerten te bezoeken. De impact zal in ieder geval over lange termijn voelbaar zijn.

We hebben het grootste respect voor de beslissingen van specialisten en wetenschappers, maar om de sector te kunnen herlanceren willen we graag met die specialisten aan tafel kunnen zitten. We zijn een creatieve sector, die het gewoon is om met creatieve oplossingen te komen voor complexe problemen. We bieden onze expertise aan om samen met beleid en wetenschappers werkbare oplossingen te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat muziek in het algemeen, en live muziek in het bijzonder, broodnodig zal zijn om terug te keren naar het 'normale leven'. Laat ons samen nadenken over hoe we dat stapsgewijs kunnen organiseren, mét aandacht voor de veiligheid en gezondheid van het publiek, maar ook voor de bijzonder kwetsbare situatie van heel wat spelers in deze sector.

Een initiatief van de Belgische festivals, boekers, artiestenmanagers, muziekclubs en culturele centra, gefaciliteerd door VI.BE.

Festivals

Pukkelpop - Rock Werchter - Tomorrowland - Cactusfestival - Lokerse Feesten - Couleur Café - Festival Dranouter - Copacobana - Klinkeroever - Waterfront Festival - Genk On Stage - Brosella - Kokopelli - Ostend Beach Festival - Release Festival - Ampere Open Air - Boombalfestival - The Resistance/Voltage Festival - Gent Jazz - Jazz Middelheim - Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FMiV) - Rampage - Paradise City - Dafodil - Merodefestival - Folkfestival Ham - Contrair - Lifesnacks - Leffingeleuren - Yellowtime - Rave Rebels - 12 Inch Lovers - Absolutely Free Festival - Alcatraz Festival - Belgium Rhythm 'n Blues Festival Peer - Bizonrock - Bootsea Festival - Brussel Summer Festival - Brussels Jazz weekend - Cirque Magique - Crammerock - Djangofestival - Dunkfestival - Elrow Town Antwerpen - Extrema Outdoor Belgium - Festivel - Fiesta Mundial - Film Fest Gent - Fire is Gold - Gent Festival van Vlaanderen - Gentse Feesten / Jazz in 't Park - Gevarenwinkelfestival - Gladiolen - Graspop Metal Meeting - Groezrock - Hasselt Zingt - Herbakkersfestival - Hestival - Kamping Kitsch - Labadoux Festival - Maniefiesta - Muzikale dinsdagen - Nekka-nacht - Night of the Proms - Parkies - Parkpop - Paulusfeesten - Polé Polé Festival - Reggae Festival Geel - Rijvers Festival - Rock Herk - Rock voor Specials - Rock Zottegem - Sfinks festival - Suikerrock - Sunrise Festival - Trefpunt Festival - TW Classic - Ubuntu Festival - Wave Festival - WECANDANCE - Werchter Boutique - Zomerconcerten in Rivierenhof - Deep in the Woods - Hangar - Les Ardentes - The Qontinent - Mithra Jazz - Dour Festival - Esperanzah - Francofolies - LaSemo - Festival de Ronquière - Inc'Rock Festival - Les solidarités - Les Nuits Botanique - Micro Festival

Venues

Ancienne Belgique - Botanique - Antwerps Sportpaleis - Lotto Arena - Vorst Nationaal - Stadsschouwburg Antwerpen - Ethias Arena - Capitole Gent - Ethias Theater - Vereniging Vlaamse Cultuurcentra (VVC) - Trefpunt - Muziekpublique - Bij' De Vieze Gasten - Muziekcentrum Dranouter - 30 CC - Beursschouwburg - Vooruit - Minus One - Club Vaag - Roxy - De Shop - Jardim - Lima - Ampere - De Koer - Toursupport/Muziekcentrum Goedleven - KAAP - CultuurMolen - De Warande/De Kuub - De Roma - BOZAR - Fuse - Ripspiqué - LO Pétillante - 't Is Folk - Amigo - Trix - Het Depot - Democrazy - De Casino - 4AD - Wilde Westen - De Zwerver - Muziekodroom - Pilar - Nosta - Kompass Klub - Kunstencentrum Attenhoven - Kavka - Arenberg - Jazzzolder - 't Ey - Handelsbeurs - De Centrale - De Singer - Belgische Schouwspel Vereniging - Roskam - Reflektor - Atelier 210 - Recyclart - Magasin 4 - Le Salon - Atelier Rock - Belve?de?re - Rockerill - L'Entrepôt - Ferme du Biéreau - Hnita Jazz Club - Versuz

Events

Suburb Soundz - Ultim Events - Lucky Lemon - Interakt Events - Thang - Nasty Mondays - The Moon Events / Radar - Peter Decuypere - Thé Dansant - Subbacultcha - Folkbalbende - Ham Sessions - All Eyes On HipHop - Nowhere But Here - JazzLab

Boekingsagenten

Peter Verstraelen Agency - Busker Artist Agency - Live Nation Belgium - Greenhouse Talent - FKP Scorpio Belgium - Redcat Artists - Via Lactea - Tsahara Productions - Gri Gri Music - Happy Few - Boekingen Garriau - Met-X - Linkwadraat - Daan De Bruyne - Rumoer! - Stage Mania - Toutpartout - L&S Agency - Ampersand - Kras - Koortzzz - Philip Draps Entertainment - Hardscore - Mundial Bookings - Garifuna - Crap Inc. - Make My Day - Globe Entertainment - Gracia Live - JTMusic Artist Agency - Kurious - TTT Artists - Philippe Draps Entertainment - Intersection - Jaune Orange - Kultura - Poplar Sounds - Back In The Dayz - Dark Independent Bookings - Twinstreet Bookings - Skinfama - Nada Booking - Walk On The Wild Side - L&S Agency - Willem Vandesande/All Ears - Odyssey Booking - Progress Booking - Chouette asbl - Platform Agency

Artist management

Musickness - DBNR - Bestov - Gentlemanagement - Rockoco - Stijn Peeters Management - Music And Roses - TTT - Wolx - Devil In A Box - Classic Agency - Maandacht - Rick Tubbax - Gong Artist Management - Artist Agency - Fragment - KunstMest - Music & Lemon Pie - Cloudshaper - Absender Management - Management Rocco Granata - Disco Naiveté - Brooklyn Larry - Dirk Volkaert - Marc De Coen - Choux de Bruxelles - Lobbycall - Jammin' Colors - Cunae - Principle - Sky Tiger - 5to9 - One Eyed Jack - Jamuzzi - Deadline Entertainment - WellWellWell - Fake - PlayOut! - B-Track - Off The Record - Rock The Fox - Silverbyrd Management - Art-Spot - Inside Jazz Management - Zephyrus - Management Koen Crucke - Naff - House Of Entertainment - Zounds - VOX - Noisesome - Brussels Jazz Orchestra - Flat Earth Society - PIAS Live - Aubergine Artist Management - Clustermusic - Lipstick Notes Management - Bram Bostyn - MNKY BZZ

En uiteraard de vele duizenden muzikanten, dj's, geluids- en lichttechnici, tour- en productiemanagers, roadies, chauffeurs, cateraars, podiumbouwers ... die zij vertegenwoordigen en tewerkstellen.

