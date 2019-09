De Amerikaanse zanger Daniel Johnston is woensdag op 58-jarige leeftijd overleden. Johnston kon onder meer Nirvana-frontman Kurt Cobain tot zijn fans rekenen.

Johnston overleed vermoedelijk aan een hartaanval, vertelt zijn voormalige manager aan The Austin Chronicle.

Sinds de jaren '80 maakte Johnston maar liefst zeventien albums. Hij raakte bekend met muziek die hij zelf op cassettebandjes opnam, waaronder het album Hi, How Are You. De stad Austin eert Johnston sinds 2018 met een jaarlijkse 'Hi, How Are You'-dag op 22 januari.

De songs van Johnston zijn onder meer gecoverd door Tom Waits, Yo La Tengo, Beck en Death Cab for Cutie. In 2017 ging hij voor het laatst op tour, onder meer met Wilco-gitarist Jeff Tweedy. In het archief van de zanger zou nog minstens één album aan ongepubliceerd materiaal aanwezig zijn.