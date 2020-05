Er is een reden waarom er weinig goede liedjes over cijfers bestaan, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel. 'Hoe meer cijfers en getallen, hoe abstracter hun ware betekenis.'

Hij is nog maar pas uit de bak, en de controversiële rapper 6ix9ine zoekt alweer hommeles. Op Instagram haalde Daniel Hernandez, de man achter de smoeltatoeages, uit naar Billboard, de organisatie die de Amerikaanse hitlijsten samenstelt. Hernandez beschuldigt Billboard ervan dat de uitkomst van de Hot 100 (de lijst met populairste singles) gemanipuleerd werd in zijn nadeel.Niet Stuck With U van Justin Bieber en Ariane Grande, maar zijn eigen single GOOBA zou de rechtmatige nummer één zijn, beweert de rapper, aan de hand van vage bewijzen en vergezeld van potsierlijke dreigementen. Je zou denken dat een wannabe-schurk die schuldig pleitte aan wapensmokkel, drugshandel en georganiseerde misdaad, en daarbij leden van een notoire straatbende verklikte in ruil voor een gigantische strafvermindering, andere pijlen op z'n boog heeft. Maar hey: je kan maar zo veel provoceren, vanuit quarantaine met een enkelband aan. Het werd pas echt raar toen Billboard zich geroepen voelde om te reageren. In een artikel op hun website legde de organisatie het verschil uit tussen wereldwijde en Amerikaanse streams, tussen fysieke en digitale singles, tussen YouTube en airplay. 't Is te zeggen, ze deden daar een poging toe. Lees even mee: 'The Hot 100 has a locked-in methodology, updated at least once a year, with each metric divided by a certain number, which results in an average chart ratio whereby streams are the most heavily weighted factor, followed next by radio airplay and then sales. Each song has its own ratio breakdown based on its specific activity, which contributes to the overall chart average each week'. Precies een politieker. Ooit waren de hitlijsten simpel: wie de meeste platen verkocht, won. Tegenwoordig gaat dat het dus iets gecompliceerder. Bijvoorbeeld: YouTube-streams tellen sinds 2013 mee in de singleslijsten, maar sinds begin dit jaar tellen ze ook mee in de albumlijsten. Die berekening is als volgt: 1250 'plays' van YouTube-abonnees, of 3750 'plays' van gratis gebruikers, zijn gelijk aan één 'verkocht' album. Breek er uw hoofd niet over, het zijn maar cijfers. Hoe meer cijfers en getallen, hoe abstracter hun ware betekenis. Hoe meer onze wereld gecontroleerd wordt door codes van geprogrammeerde enen en nullen, en hoe meer die enen en nullen ons in de war brengen of angstig maken, hoe meer cijfers dienen om te goochelen met feiten en gebeurtenissen. Compleet cijfergek zijn we, en de macht van het getal doet vreemde dingen met mensen. Mensen als 6ix9ine, bijvoorbeeld. Ik bedoel, die mens heeft in het groot 69 op zijn gezicht gestempeld, in onuitwisbare inkt. Gelukkig wordt hij daar blijkbaar niet van. De cijferoorlog tussen de rapper en Billboard lijkt op de berichtgeving rond de covid-pandemie, en dan vooral de manier waarop besmettingen, ziekenhuisopnames en doden als in een soort wereldwijde wedloop werden gepresenteerd, met zogezegde koplopers en al, en elk volgens zijn eigen telsysteem. Want land A telt zijn doden anders dan land B, en dat is 'vals spelen'. Cynisch, maar zelfs de hardste cijfers blijken voor interpretatie vatbaar. Het is maar hoe je het bekijkt, of berekent. Politici en popsterren houden van cijfers, omdat ze naargelang de wind alles en niks betekenen. Wie niet wint, kan evengoed een stijger zijn, en bij verlies zijn er andere factoren of formules om de aandacht mee af te leiden. 'We blijven de grootste politieke familie van het land', of 'geen enkele rapper presteerde de voorbije week beter'. Het is maar hoe je het berekent.Cijfers zijn ideaal om zand mee te strooien. Politici leren ze vanbuiten voor wanneer ze een lastige vraag krijgen, en een mail van een grote platenfirma leest vaak zo: 'XXX, a consummate entertainer blablabla has sold in excess of 30 million albums worldwide blabla surpassed over 10 billion audio streams blabla won more than 125 awards including a Grammy Award blabla 7.5 billion YouTube views blabla 40 music videos blabla 100 million views blabla the most Vevo certified videos ever blablabla'.Het doet denken aan mijn favoriete, politieke quote over cijfers: 'It's clearly a budget, it has a lot of numbers in it', door voormalig Amerikaans president George W. Bush. In de muziek en de politiek zijn cijfers maar nuttig zolang je er niks bij voelt. Over koude statistieken van kinderarmoede, of een coronacurve, kan je geen liedje schrijven. Maar toen de dertienjarige Dylan begin deze week in Karrewiet zijn wens voor 'iets meer geld' uitsprak, om eten te kopen voor zijn familie, bleef niemand onberoerd. Geen staatssecretaris die toen een relativerende tabel uit z'n mouw durfde schudden.Daarom bestaan er ook zo weinig mooie of goede liedjes over cijfers. Ik kan er op dit moment welgeteld één bedenken.