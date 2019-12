De Amerikaanse Lizzo werd een van de poprevelaties van 2019 dankzij een sleeper hit uit 2017.

Op 19 september 2017 lanceert Melissa Viviane Jefferson, alias Lizzo, de single Truth Hurts, een ode aan de eigenliefde. Het is haar zoveelste poging tot mainstreamsucces. Op dat moment heeft ze al twee albums ( Lizzobangers en Big Grrrl Small World) en een ep (Coconut Oil) uit, zonder resultaat. Lizzo, die is opgeleid als klassieke fluitiste, speelt in die beginjaren voor gratis bier en eten, slaapt in haar auto en ziet haar bankrekening onder nul gaan. En wanneer al op de dag van de release ook Truth Hurts geruisloos lijkt te zullen passeren, raakt Lizzo zo gedemotiveerd dat ze overweegt m...