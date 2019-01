Hiphopfestival Out The Frame pakt uit met Glints, Lotic en Charlotte Adigéry

Kunstencentrum Vooruit en All Eyes On Hip Hop zetten op 30 maart voor de tweede keer de schouders onder Out The Frame, een eendaagsfestival dat de schijnwerpers richt op hiphop en alles wat errond hangt.

Lotic, een van de interessantste namen in de Berlijnse LGBT-scene, brengt met Endless Power een nieuwe visuele show. Ook de Belgen zijn ruim vertegenwoordigd, met Dvtch Norris, Glints, Luie Louis, Martha Da'Ro, Charlotte Adigéry en Rare Akuma op de line-up. Ook Lander Gyselinck, de drummer van Stuff en Beraadgeslagen, is van de partij en brengt rapper Quelle Chris mee voor een eenmalige show.

Prijken verder op de affiche: Lafawndah, bbymutha, Barney Artist, Connie Constance, Dope Saint Jude, Prison Religion, Coby Sey en Still: Goverment feat. Devon Miles & Freweini Zewoldi. De afterparty is in handen van Gayance en Lefto.

Info en tickets op de website van De Vooruit.