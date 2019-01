U kent Rare Akuma nog niet, XXXTentacion kende hem wel: 'We hebben ideeën uitgewisseld'

2019 moet het jaar van de Belgische doorbraak worden voor Rare Akuma, een 22-jarige rapper uit Antwerpen die u hier zelden op de radio hoort, maar wel fans heeft van in de VS tot in Rusland. 'Ik wil platina halen in Amerika.'