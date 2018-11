Het Sonic City-festival van Courtney Barnett in 5 aanraders

Emma Ruth Rundle

Mazzy Star met een Mogwai-beet. Op haar jongste plaat On Dark Horses ontvouwt de Amerikaanse zangeres, gitariste en kunstenares lichtarme muziek die aanzwelt als een potige, grauwe najaarsbui. Men hoort er zowel gothic, folk als postrock in, en stelt er zich een intense, bedrukte blik bij voor. Dit is een duistere diamant die zingt: 'It's my time to shine.'





Beverly Glenn-Copeland

Onder het motto 'beter laat dan nóg later' kunt u in Kortrijk kennismaken met deze obscure zanger en pianist (74). Zijn (tot voor drie jaar hadden we nog moeten schrijven: háár) oeuvre is even schaars als verscheiden: van folkjazz in het verlengde van Joni Mitchell en Tim Buckley tot new-ageachtige, analoge synthscapes.





Jen Cloher

De significant other van Courtney Barnett. Wordt op de affiche voorafgegaan door Dream Wife, maar daar moeten we niets achter zoeken. Net als bij Barnett zit er een fikse geut Liz Phair in Clohers openhartige indierock. Opletten of ze bij 'Distance has a funny way / Of slowly making you someone / That I don't know' Barnetts blik opzoekt. Of met 'indie rock is full of privileged white kids' de uwe.





Sylvie Kreusch

Nu Maarten Devoldere back in Balthazar is en zijn Warhaus in winterslaap heeft gebracht, heeft zijn eega Sylvie Kreusch nog meer tijd om aan haar voodootruken te werken. Vergeet de gepruikte elektropopster die met Soldier's Heart De Nieuwe Lichting won en verwelkom in deze steeds killer wordende herfstavonden dit in de geestverruimende middelen gedoopte kersenpitkussentje.





Wwwater

Ook voor de Gentse Charlotte Adigéry is brede erkenning onderweg. Excelleerde ze aanvankelijk in sobere, getemperde elektro-r&b, dan dropte ze met Screen eerder dit jaar een molotovcocktail volgens het recept van hiphopterroristen Death Grips. Peddelen mee in Wwwater: Boris Zeebroek (Hong Kong Dong, The Germans) en Steve Slingeneyer (Soulwax).