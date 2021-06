Met Brihang, Richard Galliano New Musette Quartet, Esinam en Zotteg(h)em is de affiche voor Gent Jazz compleet. Het festival start volgende week op vrijdag 9 juli en duurt tien dagen.

De line-up van Gent Jazz is compleet. Het jazzfestival voegt woensdag de laatste vier namen aan haar affiche toe. De West-Vlaamse rapper Brihang en Belgisch-Ghanese multi-instrumentaliste Esinam komen op 15 juli naar Gent. Die eerste met een straffe tweede plaat Casco onder de arm, die laatste met een unieke mix van fluitspel, traditionele Afrikaanse percussie en elektronische invloeden.

De Franse accordeonist Richard Galliano mag dan weer op 10 juli het podium op. Hij brengt er zijn eigen interpretaties van Franse musettewalsen met invloeden van jazz, blues, tango en Braziliaanse muziek. Zotteg(h)em is ten slotte een project van wijlen Tom Wouters. Zijn compagnons de route brengen op 12 juli hulde aan de overleden componist.

Eerder had de organisatie al de komst van onder meer José James, TaxiWars, Wim Mertens, Jef Neve, Absynthe Minded, Nordmann, Stuff, Blackwave, Eefje de Visser en Marc Ribot's Ceramic Dog aangekondigd.

De uitreiking van de award Jong Jazztalent Gent, een initiatief van brouwerij Duvel Moortgat, vindt plaats op zaterdag 10 juli. De award bestaat uit een aanmoedigingsprijs voor jonge talentvolle muzikanten of ensembles en een erkenning voor een persoon die een verdienstelijke rol speelde voor de jazz. Donder won de Jong Jazztalent Gent award in 2019 en speelt op 10 juli samen met het Noorse Apeland.

Gent Jazz Van 9 tot 18 juli 2021, Bijlokesite, Gent. De volledige line-up en tickets vindt u op de website van het festival. Deze editie is coronaveilig georganiseerd, met onder meer vaste tafels voor alle bezoekers, tafelbediening en mondmaskerplicht voor wie zich over het terrein verplaatst. Dankzij de strikte regels op het evenement moeten bezoekers geen vaccinatiepaspoort of negatieve coronatest voorleggen.

