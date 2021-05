Gent Jazz maakt de eerste namen bekend van het 'zo ambitieus mogelijk alternatief' dat het jazzfestival deze zomer wil organiseren. Onder meer Jef Neve en Stuff strijken in juli neer op de Bijlokesite.

Na het overlegcomité van mei werd duidelijk dat Gent Jazz toch een editie zal kunnen organiseren in juli, maar dan met zowat 2.500 bezoekers. 'We zullen voor onze verjaardagseditie nog steeds rekening moeten houden met een beperkte capaciteit', zegt de organisatie.

'Maar op muzikaal vlak zal Gent Jazz deze zomer géén beperkingen hebben. Voor het eerst sinds lang zullen ook weer buitenlandse muzikanten op de Bijlokesite spelen.' Zo geven naast Stuff en Jef Neve ook de Cubaanse jazzpianist Gonzalo Rubalcaba en zangeres Aymée Nuviola een optreden tijdens de 20ste editie van Gent Jazz, die loopt van 8 tot 18 juli.

Tickets worden verkocht per tafel van twee of per tafel van vier. Dat is volgens de organisatie nodig om afstandsregels te garanderen en de capaciteit toch op peil te houden. Festivalorganisator Bertrand Flamang hoopt dat het overlegcomité van 4 juni meer flexibiliteit mogelijk maakt.

De organisatie geeft ten slotte nog mee dat Gent Jazz wel degelijk zoals steeds plaatsvindt op de Bijlokesite, en níet in het Gravensteen, zoals ze op 1 april bekendmaakten. (Belga)

Gent Jazz Van 8 tot 18 juli 2021, Bijlokesite, Gent. Meer info en tickets vindt u op de website van het festival.

Na het overlegcomité van mei werd duidelijk dat Gent Jazz toch een editie zal kunnen organiseren in juli, maar dan met zowat 2.500 bezoekers. 'We zullen voor onze verjaardagseditie nog steeds rekening moeten houden met een beperkte capaciteit', zegt de organisatie. 'Maar op muzikaal vlak zal Gent Jazz deze zomer géén beperkingen hebben. Voor het eerst sinds lang zullen ook weer buitenlandse muzikanten op de Bijlokesite spelen.' Zo geven naast Stuff en Jef Neve ook de Cubaanse jazzpianist Gonzalo Rubalcaba en zangeres Aymée Nuviola een optreden tijdens de 20ste editie van Gent Jazz, die loopt van 8 tot 18 juli. Tickets worden verkocht per tafel van twee of per tafel van vier. Dat is volgens de organisatie nodig om afstandsregels te garanderen en de capaciteit toch op peil te houden. Festivalorganisator Bertrand Flamang hoopt dat het overlegcomité van 4 juni meer flexibiliteit mogelijk maakt. De organisatie geeft ten slotte nog mee dat Gent Jazz wel degelijk zoals steeds plaatsvindt op de Bijlokesite, en níet in het Gravensteen, zoals ze op 1 april bekendmaakten. (Belga)