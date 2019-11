De Britse muzikant Sting komt in 2020 naar Gent Jazz, een jaar na het concert dat hij op doktersbevel moest afgelasten. Dat meldt de organisatie maandag. Wie vorig jaar naar het Gentse festival is afgezakt en geen terugbetaling heeft aangevraagd voor de tickets, krijgt voorrang bij de ticketverkoop voor de volgende editie.

Sting zal op 14 juli optreden in Gent. Een kaartje voor die festivaldag kost 110 euro voor goede plaatsen en 90 euro voor een gewoon zitje. Bezoekers die vorig jaar naar het festival zijn gekomen om de beroemde Amerikaanse zanger aan het werk te zien, krijgen voorrang bij een speciale voorverkoop. Die voorverkoop gaat van start op 20 november en duurt tot 21 november, maar geldt enkel voor bezoekers die of geen terugbetaling of een gedeeltelijke terugbetaling hebben gevraagd.

Vorige week raakte nog bekend dat de volledige terugbetalingen van alle gedupeerden nog niet voor morgen is. 'We hadden een verzekering afgesloten die ons tegen een dergelijk voorval en het inkomstenverlies zou beschermen en we hadden beslist een deel van dat geld aan te wenden om die tickets terug te betalen', schreef de organisatie toen in een persbericht. 'Maar we moeten vaststellen dat de verzekeringsmaatschappij het juridisch spel van vraag en antwoord speelt om enerzijds zo weinig mogelijk geld te moeten uitkeren, anderzijds de uitbetaling van de volledige schadeclaim zo lang mogelijk te kunnen uitstellen.'