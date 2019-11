Vier maanden na het afgelaste concert van Sting op Gent Jazz hebben de bezoekers die hun geld terugvroegen dat nog altijd niet gekregen. De organisatie geeft nu meer uitleg en zegt dat de verzekeraar tegenwerkt: 'Maar we strijden met nog meer overtuiging.'

Het optreden van Sting moest het hoogtepunt van Gent Jazz 2019 worden, maar de Amerikaanse ster annuleerde zijn show op de dag zelf wegens keel- en stemproblemen. Festivalbezoekers kregen toen de kans om hun geld terug te vragen, hetzij in cash, hetzij in festivalvouchers.

Vandaag, vier maanden later, is die terugbetaling nog lang niet rond, maar de organisatie van het jazzfestival werkt eraan, laat ze weten in een persbericht.

'We hadden een verzekering afgesloten die ons tegen een dergelijk voorval en het inkomstenverlies zou beschermen en we hadden beslist een deel van dat geld aan te wenden om die tickets terug te betalen', staat in die tekst te lezen. Maar de verzekeraar werkt niet echt mee, zo blijkt: 'We moeten vaststellen dat de verzekeringsmaatschappij het juridisch spel van vraag en antwoord speelt om enerzijds zo weinig mogelijk geld te moeten uitkeren, anderzijds de uitbetaling van de volledige schadeclaim zo lang mogelijk te kunnen uitstellen.'

Gent Jazz belooft 'met nog meer overtuiging' te zullen strijden tot de verzekeraar alles heeft uitbetaald, maar iedereen tegelijk betalen wordt onmogelijk. Ondertussen heeft de organisatie al wel een deel van het verzekerde geld ontvangen, waarmee ze de mensen die een gedeeltelijke terugbetaling vroegen binnenkort wel zal kunnen vergoeden. Ook wie om festivalvouchers vroeg, zal die snel krijgen. 'En van zodra we kunnen, betalen we al wie daarom vroeg netjes terug! Beloofd!' maakt de organisatie zich sterk.