Sting kwam uiteindelijk niet opdagen, maar gelukkig waren er enkele oerdegelijke Belgische acts om de ontgoochelde menigte alsnog met een positief gevoel naar huis te sturen.

Een half uurtje, meer was er niet nodig om alle 6.000 tickets (aan 80 euro per stuk) voor dag acht van Gent Jazz de deur uit te krijgen. De naam Sting spreekt dus nog steeds tot de verbeelding, zeker als die een 'best of' komt serveren. Opvallend was het: al om 18u stond een lange rij wachtenden aan te schuiven om het festivalterrein binnen te raken, iets dat nog maar zelden gezien was tijdens deze Gent Jazz.

...