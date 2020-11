Geike Arnaert, de zangeres waarmee Hooverphonic een twintigtal jaar geleden echt doorbrak, keert terug naar de band. Dat heeft Hooverphonic maandag aangekondigd.

Arnaert vormde van 1997 tot in 2008 samen met Alex Callier en Raymond Geerts Hooverphonic. In 2008 verliet ze de groep om solo te gaan. Intussen was Hooverphonic met Arnaert wel internationaal doorgebroken, onder meer dankzij het in 2000 uitgegeven album 'The Magnificent Tree' en de monsterhit 'Mad About You'.

'Ik vertelde Geike dat we bezig waren met de voorbereidingen van de twintigste verjaardag van 'The Magnificent Tree' en opeens bleek dat we zin hadden om terug samen te werken', zo zegt Alex Callier op de site van de openbare omroep VRT. 'Het is een nieuwe dag op veel niveaus', zegt Arnaert op haar Facebookpagina. 'Ik ben erg blij dat Hooverphonic en ik hebben besloten de krachten weer te bundelen. Ons realiseren dat dit mogelijk was, was een mooie zaak.' De zangeres voegt eraan toe dat ze ook zal blijven werken aan haar eigen materiaal. De voorbije jaren had ze het grootste succes met het nummer 'Zoutelande', samen met de Nederlandse groep BLØF.

De terugkeer van Geike Arnaert betekent dat de samenwerking van Hooverphonic met zangeres Luka Cruysberghs na tweeënhalf jaar stopt. Zij zal solo verdergaan.

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van 'Mad About You' wordt er een nieuwe versie uitgebracht van de single.

