Vijf jaar lang werkte Peter Van Dyck aan 'Watskeburt, Lage Landen?', zijn samenvatting van ruim zeventig jaar Nederlandstalige muziek: 'Ik geloof dat Brihang en Tourist LeMC de tand des tijds zullen doorstaan.'

Het gaat goed met het Nederlandstalige lied, dank u. Terwijl in Nederland Ronnie Flex, Frenna en andere rappers Spotify veroveren in hun moerstaal, vullen bij ons popartiesten als Niels Destadsbader, Tourist LeMC en Bazart Lotto Arena's en Sportpaleizen. Ook voor de artiesten uit het verleden is er weer meer aandacht, met dank aan - vooral - de Lage Landenlijst die Radio 1 en enkele Nederlandse regionale zenders sinds enkele jaren uitzenden.

...