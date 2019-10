Fulco Ottervanger gaat voor nederpop: 'In mijn stoutste dromen wordt dit de nieuwe Doe Maar'

Kristof Dalle Journalist

Al vijftien jaar wilde Fulco Ottervanger zijn teen in de Nederlandstalige pop dippen. Alleen kwam daar altijd wel een ander project doorheen fietsen. Als Fulco levert hij nu toch een gerijpte solodebuut in zijn moerstaal af, met metameezingers en - naar eigen zeggen - het Zoutelande van 2019. 'Misschien is een cultplaat afleveren een realistischer droom?'

© Jef Boes

'Dat Nederlandstalige popplaatje was altijd een grote jongensdroom', glundert Fulco Ottervanger nog wat na aan een tafel in Sint-Amandsberg. Met Fulco gaat die droom eindelijk in vervulling en voegt de pianist van jazztrio De Beren Gieren, de hopman van krautpopband Stadt, afzwaaiend stadscomponist van Gent en de helft van hiphop-funk-elektronica-en-kitschlaboratorium BeraadGeslagen nog een project aan zijn cv toe.

