Fenne Kuppens: Ik heb het gevoel dat ik onvolledig ben geweest. Kurt Vile, Mac DeMarco, Ariel Pink... die verdienen óók een plaatsje in die lijst.

Wat betekent je nummer 1, Skeleton Tree van Nick Cave, voor jou?

Kuppens: Dat is zo'n emotionele plaat, die gaat zo diep. Zelfs drie jaar na de release kan ik die niet opzetten zonder er zwaarmoedig van te worden. Precies daarom draai ik ze niet te veel. Skeleton Tree is als een film die je geen tweede keer durft te bekijken omdat hij je de eerste keer zo trof.

Is het toeval dat met Savages en Warpaint twee volledig vrouwelijke bands je top 10 hebben gehaald?

Kuppens: Ik heb ze alleszins niet om die reden gekozen. We zouden niet meer mogen opkijken van vier vrouwen die superharde gitaarmuziek maken, maar dat doen we vandaag helaas nog wel. Savages en Warpaint zijn gewoon twee groepen die het decennium mee hebben bepaald. Nog voor ik bij Whispering Sons begon, hebben ze mij geïnspireerd om zelf een gitaar vast te pakken en muziek te maken op mijn slaapkamer.

De liefde voor het rauwe en analoge spat er bij jou wel van af.

Kuppens: Ik vind dat gitaarmuziek en bij uitbreiding alle dingen die onafgewerkt klinken de afgelopen jaren in het verdomhoekje zijn beland. Jammer, vind ik. Iemand als Dean Blunt bewijst met zijn monotone stem dat het echt niet allemaal perfect hoeft te zijn.

1. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree (2016)

2. Savages - Silence Yourself (2013)

3. Aldous Harding - Party (2017)

4. John Maus - We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves (2011)

5. Warpaint - The Fool (2010)

6. Beach House - Bloom (2012)

7. Xiu Xiu - Angel Guts: Red Classroom (2014)

8. Big Thief - U.F.O.F. (2019)

9. Dean Blunt - Black Metal (2014)

10. Dirty Beaches - Drifters/Love Is The Devil (2013)