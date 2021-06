De Italiaanse groep Maneskin speelt op donderdag 5 augustus op de Lokerse Feesten. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. De groep won vorige maand voor het eerst in meer dan dertig jaar het Eurovisiesongfestival voor Italië.

Met twee studioalbums en meer dan 170 miljoen streams was Maneskin al beroemd in Italië. Dankzij het Eurovisiesongfestival is de groep nu ook in heel Europa bekend. Het rocknummer Zitti e buoni staat in vele Europese hitlijsten in de top tien.

Op donderdag 5 augustus staat de Italiaanse groep op de Lokerse Feesten. Eerder werd al de komst van onder meer Arsenal (1/8), Hooverphonic (2/8) en Gabriel Rios (8/8) aangekondigd. (Belga)

Lokerse Feesten 30 juli tot 8 augustus, Lokeren. Meer info en tickets vindt u op de website van het festival.

