Het heeft niet mogen zijn voor Hooverphonic. 'The Wrong Place' is zaterdagavond in de finale van het 65ste Eurovisiesongfestival in Rotterdam gestrand op een negentiende plaats. Italië won, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Frankrijk werd tweede, Zwitserland derde.

Geike Arnaert, Alex Callier en Raymond Geerts moesten al als vierde het podium op. Tijdens de halve finale dinsdag kwam België net voor het uptempo nummer van de Israëlische zangeres Eden Alene, nu er net na. Het contrast met het veel tragere 'The Wrong Place' is groot. Daardoor sprong de Belgische inzending eruit.

Op Geike Arnaerts prestatie viel niets aan te merken. Ze zong opnieuw vlekkeloos, maar werd er niet voor beloond door de televoters. Het publiek gaf amper drie punten aan Hooverphonic. Slechts vier landen deden slechter. De vakjury had België nochtans op een dertiende plaats gezet. De hoogste score kreeg België van de vakjury van Litouwen (7 punten). De juryleden van Frankrijk, Nederland en Israël gaven de Belgische inzending zes punten.

Italië ging met de meeste stemmen lopen. Maneskin, stoere rockers, brachten 'Zitti e buoni'. Tussen 1998 en 2010 deden de Italianen niet mee aan het Eurovisiesongfestival. De laatste negen jaar was Italië er wel onafgebroken bij. In 2011 en op het vorige songfestival in 2019 haalde het een tweede plaats. Het is de derde keer in de geschiedenis dat Italië het Eurovisiesongfestival wint.

Overwinning voorspeld

Het is een overwinning voor de bookmakers. Zij hadden de Italiaanse overwinning voorspeld.

Frankrijk, de favoriet voor Hooverphonic, haalde het net niet. Zangeres Barbara Pravi maakte indruk met een klassiek Frans chanson 'Voilà'. Opvallend was dat de Belgische vakjury geen enkel punt gaf aan het nummer.

Zwitserland bracht de beste song volgens de vakjury. België, Finland, IJsland, Denemarken, Israël, Albanië, Estland en Letland gaven allemaal twaalf jurypunten aan singer-songwriter Gjon's Tears.

De grote verliezer was het Verenigd Koninkrijk: nul punten van de jury en nul punten van het publiek. Ook thuisland Nederland kreeg geen punten van het publiek en eindigde vierde laatste.

Coronaperikelen

De show vond plaats in de Ahoy Arena in Rotterdam. Meer dan 3.000 mensen, Nederlanders en buitenlanders, zaten in het publiek. Dat feest had vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar corona schoof alles één jaar op. En ook nu waren er nog coronaperikelen. Zo kon IJsland niet live optreden.

Door een positieve coronatest van één van de leden moest de groep in het hotel blijven. Daði og Gagnamagni bleef in competitie. Een repetitieoptreden werd uitgezonden. Ook het geplande optreden van Duncan Laurence, de winnaar van de vorige editie in 2019, kon niet doorgaan omdat Laurence positief werd getest.

Volgend jaar vindt het Eurovisiesongfestval plaats in Italië.

