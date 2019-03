'Een pleidooi voor onzekerheid': Gentse band Mortier stelt debuut voor

Met zijn onheilspellende single Valium liet Mortier nog maar een maand geleden van zich horen. Ondertussen is de Gentse popband van zanger Thomas Mortier terug met meer. Naast de eerder uitgebrachte singles Zoveel meer en Marie bevat het debuutalbum Mortier zeven andere nummers in diezelfde melancholische sfeer. Met uitbundige klanken creëren de muzikanten Senne Guns, Nele Paelinck (School is Cool), Jesse Maes (Hypochristmutreefuzz) en Willem-Alexander Langlet (Emma Bale) een uniek samenspel over nostalgie en genegenheid.

