De releases waarvoor u zaterdag, op de eerste Record Store Day van 2021, een wekker wil zetten.

Record Store Day ziet er dit jaar anders uit. In plaats van één dag in het teken van de onafhankelijke platenzaak, zijn er twee Record Store Day Drops: op 12 juni en 17 juli komt een rist exclusieve releases uit. Dit om een door de pandemie geteisterde muziekwereld wat flexibiliteit te geven en een eventuele overrompeling van platenwinkels te vermijden. Arno is dit jaar de ambassadeur van Record Store Day. De eerste klanten die zaterdag een aankoop doen in een deelnemende platenzaak, krijgen gratis een single van de Brusselse zanger mee naar huis.

Een ietwat bijzondere greep uit het aanbod.

Various Artists - Bad News. Good News.

Het Gentse N.E.W.S. Records steekt het deprimerende coronanieuws van de voorbije maanden in de fik. Letterlijk. Naar aanleiding van Record Store Day brengt het label een compilatiealbum uit waarin de assen van krantenartikels over afgelaste concerten en ander onheil werden verwerkt. Onder meer Brihang, Compact Disk Dummies, Sam De Nef, Mauro Pawlowski, Stuff, Flying Horseman en Willy Organ werkten mee aan de elpee.

Czarface & MF Doom - Meddle With Metal

Als hommage aan de vorig jaar overleden rappionier MF Doom brengt Czarface, het hiphopsupertrio van 7L, Esoteric en Wu-Tang-lid Inspectah Deck, hun track Meddle With Metal opnieuw uit. Op een plaatje van een goede zeven centimeter, welteverstaan. Wil je de Record Store Day Exclusive ook effectief afspelen, koop je er beter een RSD3 miniatuur-draaitafel bij.

Ella Fitzgerald - Original Grooves: Ella In Berlin

Het Amerikaanse jazzlabel Verve Label Group lanceert een nieuwe reeks platen die gedrukt zijn volgens de 'parallel grooves'-techniek, waarbij twee groeven naast elkaar op één kantje liggen. Original Grooves: Ella In Berlin bevat twee versies van twee singles van Fitzgerald, Mack the Knife en Summertime. Afhankelijk van waar je de naald op de plaat laat vallen, hoor je of een uitvoering op Fitzgeralds legendarische concert in Berlijn in 1960, of de liveversie van twee jaar later (uit de Lost Berlin Tapes). Welke versie precies opligt, weet je nooit zeker.

Beck - Hyperspace

Volgens Beck biedt elk nummer van zijn laatste release Hyperspace (2019) 'een andere manier om te ontsnappen aan de realiteit'. Dat mag je heel letterlijk nemen: artificiële intelligentie wees NASA-data en -beeldmateriaal toe aan elke track. Ter gelegenheid van Record Store Day wordt de spacerockplaat heruitgegeven met een exclusieve hologramcover en een boek over Becks samenwerking met NASA.

Kidiot - Swimmer

Bert Ostyn zoekt vier jaar na de comeback van Absynthe Minded opnieuw de scherpere randjes op. Samen met Nick Defour, voorman van het Brusselse trashpoptrio Stakattak, stampte hij een nieuw punknoiseproject uit de grond: Kidiot. Het debuutalbum The Swimmer komt uit op Record Store Day. Met de hitsige gitaren van Ostyn en absurde teksten van Defour klinkt het resultaat naar eigen zeggen als 'een rauwe en speelse boksmatch gadegeslagen vanaf de zonnige kant van het zwembad'. Weet u ook meteen waar u na het zweten in de rij van de platenwinkel naartoe moet.

De volledige lijst vindt u op de website van Record Store Day. Welke platenwinkels allemaal meedoen, leest u hier. Bovenstaande releases zijn niet in elke platenwinkel beschikbaar.

