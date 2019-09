Gabber Eleganza, dit weekend met zijn Hakke Show te zien op het Horst Festival, brengt met hardcore uit de nineties een ode aan het zweet. 'De ravescene in België liep altijd wat uit de pas, en daarom houd ik ervan.'

Bezoekers van pakweg de Gentse Kompass Klub, maar ook de feestvarkens van Tomorrowland kunnen het beamen: hardcorehouse en old-school rave zijn aan een revival bezig. In Boom deed de hedendaagse variant hardstyle zijn intrede op het hoofdpodium, en in de Kompass kon je de voorbije twee jaar tijdens Repossession compleet opgaan in de authentieke ravesfeer van de vroege jaren negentig, inclusief dresscode van fluo trainingsjasjes en foute basketsloefkes. Bountyhunter, oudgediende van het Bonzai-tijdperk, stond er al achter de draaitafels. Hardcore never dies, dat is ook het devies van de 33-jarige Italiaan Alberto Guerrini.

